Tatovør udlover stor dusør i hærværks-sag

Via slag med en ukendt genstand smadrede to maskerede personer torsdag klokken 22.14 to butiksruder på 1 gange 2 meter samt tre glasdøre på 0,5 gange to meter. Politiet fik anmeldelsen klokken 22.40, men står fortsat uden væsentlige spor i sagen.