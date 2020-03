Kasper Slavensky og resten af Tandplejecentret åbner klinikken op for at behandle kritiske tilstande. I disse corona-tider nøjes han dog ikke med mundbind, men med heldækkende visir, åndedrætsmaske og engangsdragter. Foto: Merete Jensen

Tandlæger klarer udelukkende det akutte

Sorø - 27. marts 2020
Af Merete Jensen

Tandlægerne behandler nu kun kritiske patienter. Det betyder, at almindelige eftersyn aflyses.

Tandlægerne skal gennemføre kritiske funktioner som behandling af traumer i tænder og mund, smerter, infektioner, rodbetændelse samt svære tilfælde af caries og af parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger og igangværende bøjlebehandling.

Patienter, der har et akut tandbehandlingsbehov, men er under mistanke om smitte med COVID-19, skal henvises til egen læge, hvis behandlingen ikke kan vente.

Et af de steder, hvor man kan få udført kritisk tandbehandling er i Tandplejecentret Sorø i Storgade.

- Det er jo en meget alvorlig situation, og alle skal være med til at begrænse smitten mest muligt, og i den forbindelse har vi internt på Tandplejecentret snakket igennem, hvordan vi håndterer situationen bedst muligt, siger tandlæge Kasper Slavensky.

Han forklarer, at der sættes god tid af til hver patient, og at der aldrig vil sidde flere end to i venteværelset ad gangen.

- Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for at sikre personale og patienter optimalt. Faktisk er en tandlægeklinik et meget sikkert sted at opholde sig for patienterne, da de danske tandlægeklinikker i forvejen er gearet til optimal hygiejne. Vi har valgt at arbejder med engangsdragter, åndedrætsmasker og heldækkende visir, så vi kan efterleve de meget strenge forholdsregler som er gældende under krisen, forklarer Kasper Slavensky.

For at oplyse bedst muligt, vil Tandplejecentret løbende producere en række små Facebook-videoer, som blandt andet vil indeholde tips og tricks til, hvad man selv kan gøre i hverdagen for at begrænse smittespredningen mest muligt.

Kasper Slavensky har sammen med sine medarbejdere også besluttet at tilbyde en speciel service, hvor man kan uploade et billede af eksempelvis en dårlig tand, hvorefter man får en tilbagemelding, hvorvidt tanden er kritisk nok til behandling, eller om behandlingen kan udskydes.