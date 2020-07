Steen Hahn Andersen ved en tidligere pengeuddeling til kajaktalentet Julie Borup Olsen. TalentSport Sorø vil fortsætte de økonomisk tilskud til de lokale talenter, men en del af organisationen midler bruges nu til to projekter, der skal styrke de lokale talenters muligheder. Foto: Bjarne Stenbæk

TalentSport Sorø sætter to talentprojekter i søen

Sorø - 08. juli 2020 Af Bjarne Stenbæk

I efteråret kommer der både en træneruddannelse i samarbejde med DIF samt en fælles fysisk træning for kommunens talenter.

Tirsdag den 25. august lancerer TalentSport Sorø for kommunens klubber og talenter to nye projekter, der skal styrke idrættens talentarbejde i Sorø Kommune. Foreningerne har netop modtaget de skriftlige oplæg til de to projekter, som TalentSport Sorø har planer om at sætte i spil fra dette efteråret. På mødet i august kan foreningsledere og udøvere være med til at sætte deres præg på projekterne, inden oplæggene gøres færdige.

- Det ene projekt er en to-årig træneruddannelse, som vi gennemfører i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund, siger formanden for TalentSport Sorø, Steen Hahn Andersen.

- Vi har haft en dialog med DIF, og den dialog har overbevist os om, at en af de rigtige veje at gå for at styrke talentarbejdet, er at udvikle trænerne i de klubber, der har talenterne.

- Det andet projekt skal dels styrke talenterne fysisk og psykisk og dels medvirke til at skabe et godt træningsmiljø i kommunen - et træningsmiljø, der skal medvirke til at give talenterne et lokalt netværk. Håbet er, at det også kan være med til at fastholde de unge talenter i lokalområdet.

Trænerne Træneruddannelse er for udvalgte trænere i de lokale klubber, og målet er at kompetenceudvikle trænerne, så man derigennem sikrer, at talentfulde udøvere får en træning og en sparring, der betyder, at udøveren fortsat kan udvikle sig og ikke behøver at søge til andre byer for at udleve sit talent.

- Vi håber at kunne skabe et konkurrencedygtigt tilbud på nationalt niveau i forhold til målgruppen, siger Steen Hahn Andersen.

- Programmet er udformet som et to-årigt projektforløb i perioden 2020-2021, men planen er, at programmet kan fortsætte efterfølgende som et fast tilbud.

Op til 24 trænere kan være med gratis på DIFs Træner 1+2 uddannelse. Træner 1-uddannelsen er på ni timer i alt plus e-læring - enten fordelt på to hverdagsaftner eller en hel lørdag eller søndag.

Træner 2-uddannelsen består af i alt 60 undervisningslektioner.. Der tilbydes derudover op til fire gratis spot-kurser fra DIF.

Kursus 1 skydes i gang i efteråret, mens det andet kursus følger i foråret 2021.

Udøverne Det er ensomt at skulle træne alene - uanset om det er om morgenen eller om eftermiddagen. Derfor sætter TalentSport Sorø nu en fælles fysisk og mental træning i gang. Den skal medvirke til at skabe øget motivation, inspiration og træningsviden, så de unge udøvere kan opnå endnu bedre resultater. I projektet er der også mulighed for at få kostvejledning.

I spidsen for træningen står fysioterapeut Tom Mortensen. Han tilrettelægger træningen efter den enkeltes idrætsgren, alder og niveau. Træningen foregår to gange om ugen tidlig eftermiddag (efter skole) eller som morgentræning (inden skolestart). Der kan være mulighed for aldersopdeling alt efter ansøgninger (for eksempel opdeling i 7.-10. klasse /1.-3.G). Den fysiske træning vil primært foregå i Sorø og vil være et gratis tilbud til de udvalgte talenter.

TalentSport Sorø har indgået en aftale med et lokalt fitnesscenter omkring træningsfaciliteter og fysioterapeut. Der vil være en egenbetaling ved brug af denne mulighed.

Som program-koordinator vil Tom også være kontaktperson for deltagerne og ansvarlig for bl.a. tilmeldinger/afbud, supervision, bindeled til fitnesscenter og løbende have dialog og give feedback til udøverne og deres klubtrænere.

Mental træning Deltagerne har mulighed for at træne og styrke egen mental robusthed, hvor cand mag. i psykologi Martin Lindkvist Christiansen (Robusthed-mlc.dk) vil stå for seks sessioner med mentaltræning. Her vil den enkelte udøver arbejde med evnen til fleksibel tænkning, håndtering af følelser, positiv tænkning, indsigt i egne karakterstyrker, evnen til skabe relationer og kommunikation.

Martin vil i forløbet også arbejde med udøverens tro på egne evner samt kompetencen til at rumme og forstå egne og andres følelser under high performance. Udøveren vil samtidig arbejde med evnen til at kunne udvikle fleksibilitet i egen tænkning ved at sætte ord på og forholde sig analyserende til egne tanker, følelser og overbevisninger.

Målgruppen - Det er tanken, at idrætsforeninger i Sorø Kommune indstiller unge talenter i aldersgruppen 14 til 20 år, fortæller Steen Hahn Andersen.

- Et talent defineres, som en ungdomsatlet, der i sin sportsgren har kompetencer og færdigheder, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste nationale og rene internationale seniorniveau.

Foreningen skal indsende et ansøgningsskema via mail til talentsportsoroe@gmail.com, hvorefter ansøgningerne behandles af TalentSport Sorø. Ansøgerne kan herefter kontaktes til en kort samtale med de ansvarlige for Talentprojektet.