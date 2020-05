Taknemmelig for de trofaste kunder

- Som noget af det første lavede vi en hotline, som stadig er gældende. Her kan kunderne ringe med akutte ting og få rådgivning alle ugens syv dage fra klokken 8.00 til 20.00. Hjemmearbejdspladser blev gjort klar, og de er brugt nogle enkelte gange. Men for alt i verden ville jeg lade være med at se spøgelser, og det har vist sig at være en rigtig god idé at bevare et positivt mindset, siger Tom Bruno Hansen.

- Min fornemmelse er, at vi forretningsdrivende i byen på én eller anden måde er blevet rystet mere sammen af denne coronatid. Vi er alle i samme båd og gør, hvad vi kan, for at hjælpe hinanden på bedste vis. At kunderne så også bakker op om os gør, at der er større sandsynlighed for, at butikkerne også ligger her i fremtiden.