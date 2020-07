Tag i grusgraven og kig på kunst

Regitze Engelsborg Karlsen, der bor i Sorø, kalder udstillingen for »Bjergblik«. Det er skulpturer, der er med til at markere overgangen fra grusgrav til nyt landskab.

Sidste chance for at opleve udstillingen er 5. og 6. september. Oplevelsen er egnet for gæster, der er godt gående. Tag praktiske sko på: Der kan være glat og smattet, hvis det har regnet.