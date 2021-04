Danske Nanna Walther fra Dianalund og syriske Tafadi Zaitoun er begge glade for, at skæbnen førte dem sammen. Tafadi er nu ved at uddanne sig til sosu-assistent. Foto: Mie Neel

Tafadi er klar til at yde en indsats i ældreplejen

I 2015 kom Tafadi Zaitoun til Danmark, hvor hun blev familiesammenført med sin mand, Ousama, der måtte flygte fra rædslerne i Syrien. Hun kunne ikke et ord dansk og var klar over, at uddannelsen som lærer i hjemlandet ikke kunne bruges på de nye breddegrader. Rollen som Ousamas kone og mor for de to børn på nu 12 og 16 år holder Tafadi meget af, men det var ikke nok til at fylde hverdagen. Der skulle mere til.