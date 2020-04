Se billedserie Katrine Rogert Skovsgaard fik ideen til t-shirts og shoppere. Foto: Merete Jensen

T-shirt støtter lokale familier

Sorø - 02. april 2020 kl. 15:25 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Katrine Rogert Skovsgaard, indehaver af Inbetween i Storgade, er der ikke langt fra ord til handling.

I en tid, hvor mange mennesker er begrænset af diverse corona-restriktioner, har Katrine Rogert Skovsgaard fundet en måde at støtte lokale børnefamilier, som i dén grad kæmper med hjemmeundervisning, begrænsede legeaftaler og alt det andet, der følger i kølvandet på corona-krisen.

- Mange butikker kæmper i disse dage for overlevelsen, og os, der stadig må holde åbent, forsøger virkelig at finde på måder at gøre kunderne opmærksomme på vores eksistens, forklarer Katrine Rogert Skovsgaard.

- Men jeg tror også på god karma, og at man får noget godt igen for dét, man giver ud. Og så fandt jeg på at lave en t-shirt med en tekst på dansk om at stå sammen, fortæller hun.

Men selvom det i disse dage kan være enormt svært at være butiksdrivende, så oplever Katrine Rogert Skovsgaard også, at butikkerne er enormt gode til at heppe på hinanden og forsøge at holde modet oppe hos de kolleger, der grundet frygten for corona-smitte er nødt til at holde lukket.

- Derfor tænkte jeg, at vi da på én eller anden måde måtte bruge dette statement til noget. Derfor spurgte jeg Sorø Blomster, Kaffebar, Hos Olsen samt Svegård Bog & idé, om de havde lyst til at være med til at donere lidt til en hyggepose til de familier, der på en eller anden måde kæmper i denne corona-hverdag, og det var de med på. Det viser igen det unikke sammenhold, vi har blandt butikkerne i byen, og kunderne er samtidig med til at støtte initiativet fra de fem lokale butikker, siger hun.

Ved køb af de særlige t-shirts og nogle shoppere går 20 procent af salget til disse hyggeposer, som doneres til karantæneramte børnefamilier i Sorø. Hyggeposerne indeholder en blomst, spil eller aktivitetsbog, slik, sodavand og andet godt.

- Folk kan nominere en børnefamilie under opslaget på Inbetweens Facebookside, og det behøver altså ikke at være hverken katastrofehistorier eller lignende. Det skal blot handle om en familie, som trænger til lidt adspredelse og hygge i disse dage, siger butiksejeren.