Syv sekunder sikrede Rasmus en helt ny cykel

Toben Christensen havde ros til deltagerne, der generelt set gjorde det fint. Otte kørte fejlfrit til den praktiske prøve. Derfor blev det manøvrebanen, der i år blev afgørende. Den gennemførte Rasmus Aaskoven fejlfrit på et minut og to sekunder. På andenpladsen brugte Vibe Stendel Bøgedal fra Frederiksberg Skole syv sekunder mere,mens Amanda Baasch Andersen fra Frederiksberg Skole var yderligere to sekunder efter på tredjepladsen.

- Jeg har altid været glad for at køre på cykel, så jeg ved godt, at jeg er god, men jeg blev da vildt glad, da det gik op for mig, at jeg havde vundet. Jeg har trænet på ruten et par gange, og min forældre har hjulpet mig, ligesom jeg også fik et par tips af min søster, der går i 9. klasse nu. Hun blev nr. 2, da hun selv var med i cykelfinalen.