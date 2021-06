Uheldet med salpetersyre skete på Stationsvej centralt i Stenlille by. Foto: Steven Knap/Byrd Foto: Nicklas Fohlmann

Send til din ven. X Artiklen: Syreudslip forarger: - Lastbiler skal ud af byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Syreudslip forarger: - Lastbiler skal ud af byen

Sorø - 01. juni 2021 kl. 19:35 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Søndag eftermiddag skete der er kemisk uheld på Stationsvej i Stenlille, som nu har ført til kritik fra borgere i området.

En parkeret tankvogn lækkede salpetersyre på vejbanen, så asfalten begyndte at boble op.

Både brandvæsnet, politiet og Beredskabsstyrelsen kom til stedet. Og salpetersyren skulle fortyndes med cirka 10.000 liter vand, før faren var drevet over.

Nogle af de nærmeste naboer til det kemiske udslip er Vivi og Aage Jensen. Deres have støder direkte op til Stationsvej, hvor tankvognen lækkede salpetersyre.

De opdagede først uheldet, da de kom hjem efter en tur til København.

- Da vi kommer hjem, er der blå blink over det hele. Vi får at vide, at der er et læk fra tankvognen, og at vi skal gå indenfor og lukke døre og vinduer. Shit. Satans. For nu er vores bekymring blevet bekræftet. Når man stiller en kemibombe på offentlig vej, så kan der godt ske noget. Vi er utrygge, fortæller Aage Jensen.

Tankvognen var ikke ny Ja, for tankvognen på Stationsvej var nemlig ikke en ny gæst i kvarteret.

Ifølge Aage Jensen har tankvognen holdt parkeret på vejen om natten og i weekender igennem et års tid.

Andre lastbiler bliver også dagligt parkeret for natten samme sted, og sådan har det været i flere år. Men da tankvognen med orange advarsels-skilte på selve tanken også begyndte at holde dér, kontaktede Vivi og Aage Jensen politiet.

- Vi var utrygge ved tankvognen, for vi vidste ikke, hvad der var i den. Vi henvendte os til politiet og spurgte, om det er lovligt, at tankvognen holder der. Vi fik at vide af politiet, at vi ikke havde grund til at være bekymrede, for der kunne slet ikke ske noget, siger Aage Jensen.

Men i søndags skete der så alligevel noget.

De vil have lastbilerne ud Naboerne er generelt utilfredse med, at både lastbiler og tankvogne parkerer på Stationsvej. For udover risikoen for et kemisk uheld, så betyder de store lastbiler, at oversigtsforholdene på Stationsvej er forringede.

- Man skal virkelig være vågen. Ofte kan man ikke se, om der er fri vejbane. Jeg har selv oplevet kritiske situationer flere gange, siger Aage Jensen.

De vil have lastbilerne ud af byen og foreslår, at Sorø Kommune etablerer en parkeringsplads til lastbiler uden for byområdet. Eller at man alternativt indfører et parkeringsforbud for lastbiler og tankvogne på Stationsvej.

I Sorøs nabokommuner er der faktisk regler for, hvor lastbiler må og ikke må holde parkeret, for eksempel på en lastbils-parkeringsplads. Men sådanne regler er der ikke i Sorø Kommune.

Politikerne bestemmer I et svar til Vivi og Aage Jensen forklarer en ingeniør fra Sorø Kommune, at spørgsmålet om parkering af lastbiler er op til de folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen.

»Vi håber en dag, at der sættes midler af til en lastbils-parkeringsplads, således de kan parkere det samme sted. Selvom der er flere steder, hvor der kunne være plads, skal det først politisk besluttes. Jeg ved ikke, hvornår dette sker, eller om der vil være råd til dette i vores budgetter, da det er en politisk beslutning,« står der i svaret.

Nu håber naboerne Vivi og Aage Jensen, at det kemiske udslip får et politisk efterspil.

- Jeg håber, kommunen vil anlægge en lastbils-parkeringsplads et sted, og at man laver et generelt parkeringsforbud i byerne, siger Aage Jensen.