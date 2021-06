En tankvogn spildte salpetersyre i søndags, da den holdt parkeret på Stationsvej i Stenlille. Foto: Steven Knap/Byrd Foto: Nicklas Fohlmann

Syre-udslip får et politisk efterspil

Sorø - 04. juni 2021 kl. 16:14 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Nu har politikerne i teknik- og miljøudvalget besluttet at genoplive idéen om at etablere særskilt parkering for lastbiler og tunge køretøjer uden for byområderne.

Det glæder Aage Jensen fra Stenlille, der gerne vil have lastbilerne ud af byen.

- Det ville betyde, at vi, der bor her, ville få en tryghed, og samtidig ville vi få forbedret de trafikale forhold. Det ville være betydeligt sikrere at cykle her, når man ikke skal køre uden om store lastbiler. Så jeg kan kun håbe på, at politikerne husker det, når budgettet skal forhandles på plads senere, siger Aage Jensen.

I teknik- og miljøudvalget har politikerne besluttet at tage forslaget om en p-plads til lastbiler med i efterårets forhandlinger om 2022-budgettet. Til den tid bliver det dermed op til politikerne at afgøre, om der skal afsættes penge til projektet eller ej.

Vogn spildte salpetersyre - Hvis vi kan få de lastbiler til at holde på andre pladser, så vil vi det, og vi er interesserede i at løse det i hele kommunen. Det er en god idé, og så må vi se på, om det kan lade sig gøre økonomisk, siger Jens Nygaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget.

Beslutningen kommer efter, at en tankvogn i weekenden spildte salpetersyre på vejen, mens den holdt parkeret på Stationsvej midt i Stenlille by. Beredskabsstyrelsen og brandfolk brugte 10.000 liter vand til at fortynde syren så meget, at udslippet ikke længere udgør en fare for miljøet. Alligevel fik salpetersyren asfalten til at boble op.

Naboer er kritiske Nogle af de nærmeste naboer til kemi-uheldet er Vivi og Aage Jensen. Deres have støder op til Stationsvej. Efter uheldet har de kritiseret, at det overhovedet er tilladt for lastbiler og tankvogne at parkere i byen.

Ud over risikoen for, at en tankvogn spilder farligt gods i området, så forringer lastbilerne også de trafikale forhold på vejene, lyder kritikken.

Aage Jensen har foreslået, at Sorø Kommune indfører et parkeringsforbud for lastbiler i byområder og i stedet etablerer en eller flere p-pladser til lastbiler uden for byerne.

Regler i nabokommuner I Sorøs nabokommuner er der særskilte regler for, hvor lastbilerne må holde. Men det er der altså ikke i Sorø kommune.

Idéen om at etablere lastbilsparkering et sted i kommunen er dog ikke ny.

Så sent som i 2019 blev lastbilparkering foreslået som et budgetønske og var en del af de politiske budgetforhandlinger. Men forslaget endte med at blive valgt fra undervejs i processen.

Dengang vurderede kommunens embedsmænd, at en lastbils-parkeringsplads med toiletter ville koste to millioner kroner at etablere og 50.000 kroner om året i drift.

