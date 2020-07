Artiklen: Synspunkt: Stor respekt for engagementet

Af Bo Christensen (K), formand for kultur- og fritidsudvalget

149 forskellige sommeraktiviteter for børn og unge. Så mange var der sidste gang, jeg tjekkede mulighederne for oplevelser og aktiviteter i vores kommune. Og flere er sikkert kommet til i mellemtiden.

I de seneste 30 år har foreningerne og kommune i samarbejde med Sorø Sportsråd afholdt sommerferieaktiviteter. Det er ikke nyt, og min erfaring er, at foreningerne også får kontakt til nye medlemmer ved at deltage i aktiviteterne. De frivillige og børnene, som kaster sig ud i noget nyt, har stor glæde af aktiviteterne.

Lige netop det som sker i foreningerne, mødet med det nye, mødet med børn og unge som under kyndig vejledning, måske skal prøve noget nyt for første gang, er det som samfundet har allermest brug for lige nu.