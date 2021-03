Synspunkt: Savner baggrund for at rive gl. skole ned

Sidehuset bag Storgade 13. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 30. marts 2021 kl. 19:51 Af Helge Torm, hisoriker, Munkevænget 2, II th., Sorø Kontakt redaktionen

I et stort opsat interview i Sjællandske og Dagbladet den 17. marts med gentagelse i Sorø Avis den 24. marts får borgmester Gert Jørgensen mulighed for at udbrede sig om den aktuelle sag omkring den påtænkte nedrivning af sidelængen til Storgade 13, også kendt som sagen om den gamle skole i Sorø.

Gert Jørgensen, der ikke overraskende forsvarer nedrivningsplanerne, bruger som hovedargument, at bygningen - iflg. hans opfattelse - i betydelig grad har mistet sin bevaringsværdighed i de sidste 30 år, uden at komme med den mindste begrundelse for det.

Derimod tryller borgmesteren en bunke argumenter op af den høje hat, som skal godtgøre, at bygningen mangler både arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, men disse argumenter, der går på forandringer, både før og efter at denne længe sammen med andre bygninger på matriklen havde tjent skolemæssige formål fra 1802-1878, kommer ikke bygningens bevaringsværdighed i dag ved.

Men iflg. borgmesteren skal det komme bygningen til skade, at der ikke lige netop i den var klasselokale, men sikkert nok lærerbolig. Ja, det er rigtigt, men hvad så? Ligeledes bemærker borgmesteren, at ikke hele den gamle ejendom med forhus(e), sidelænger og baghus er bevaret. Ja, men hvad så? Nærmest komisk er argumentet, at sidehuset ikke længere har sit - formentligt - oprindelige stråtag! Jamen, uha da! Og så er bygningen på det nærmeste usynlig, hvad man åbenbart ikke må se bort fra. Med de kriterier for bevaring er der næppe meget i Sorøs bymidte fra ældre tid, der kan bestå for borgmesterens dom.

Imidlertid forholder det sig således, når bygningers bevaringsværdighed, skal afgøres, at der følges et regelsæt, opfundet i England, det såkaldte SAVE-system. Iflg. det skal en bygning vurderes på de facader, der kan ses udefra, mens bagsider og alt det indvendige aldeles er uden interesse i den sammenhæng - modsat de tilfælde, hvor man vil undersøge en bygnings fredningsværdighed.

Med sine 12 fag bindingsværk af egetræ, som sidelængen har haft lige siden senest 1736, så vel som med sit århundredgamle, vingeteglsbeklædte tag blev bygningen allerede i 1982 af Nationalmuseet erklæret for bevaringsværdig, bekræftet, som nævnt af borgmesteren, ved SAVE-vurderingen i 2013.

Med hensyn til, at sidelængen skulle være gået i forfald siden ca. 1990, synes jeg nu nok, at borgmesteren kaster smuds på købmand Erik Larsen, som beboede ejendommen til sin død i 1997. Han, der var konservativt medlem af byrådet, en overgang viceborgmester, var stolt af at passe godt på stedet og lod gerne interesserede kigge indenfor, kan jeg bevidne. At den mand, der senere overtog boet efter enkefru Larsen, nægtede adgang til grunden, er en anden sag, der vel bedst at forbigå i tavshed...

Når borgmesteren nu er så vild med, at en ejendoms bevaringsværdighed beror på, at det oprindelige anlæg med fire bygninger omkring et gårdrum skal forefindes, kan det i øvrigt undre, at netop det princip er blevet opgivet af kommunen i forbindelse med nyt byggeri på Lorupvej 4, hvor der lå en bevaringsværdig firlænget bondegård (jfr. Sjællandske den 19. marts). Nå, men det er måske, fordi det er ude på landet, eller ved den ene hånd ikke, hvad den anden gør?

P.S. Borgmesteren har helt overset endnu et argument for nedrivning af sidelængen: den har tagrende og nedløbsrør. Sikke noget, for det havde den i al fald ikke oprindeligt!