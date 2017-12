Søren S. Kjær fortæller til Danske Kommuner, at han tidligere ikke havde sygedage, men efter at de 50 er rundet falder der et par stykker årligt. Som regel er han dog kunn syg en dag ad gangen. Foto: Anders Ole Olsen

Sygefravær: Sorø har fået knækket kurven

Sorø - 28. december 2017 kl. 17:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune er gået fra en plads som nr. 86 til en plads som nr. 29.

En aktiv og målrettet indsats for at begrænse sygefraværet i Sorø Kommune har båret frugt. Det skriver magasinet Danske Kommuner, der udgives af Kommunernes Landsforening. I 2015 havde Sorø Kommune et gennemsnitligt sygefravær på 15 dage om året pr. medarbejder. Det er et højt sygefravær, så derfor tog ledelsen for alvor fat, og i løbet af blot et år var sygefraværet faldet til 12,6 dage. Det gav et ordentligt hop fremad på listen over sygefraværet i landets 98 kommuner.

Til Danske Kommuner fortæller kommunaldirektør Søren S. Kjær, at man i Sorø Kommune ikke kun ser udfordringen i forhold til de medarbejdere, der bliver syge.

- Det er næsten lige så vigtigt at forholde sig til alle de raske, siger han til magasinet og føjer til, at det giver en »italesættelse« af dem, der bærer arbejdspladsen, og dem, der har en andentærskel og møder hver dag, også bliver set og føler, at værdien af dem bliver anerkendt.

I Sorø Kommune er det sådan, at ledelsen tager en snak med dem, der er ramt af sygdom - det sker i Sorø Kommune på dag et, dag fem og dag 10, hvis det kommer så vidt - og så har man i kommunen udviklet en fraværsrapport, der samler oplysninger og data, som kan give det fornødne overblik.

Eksempelvis skal man skille langtidsfravær fra det almindelige sygefravær. Eksempelvis kan en kræftdiagnose eller en arbejdsskade influere voldsomt på sygefraværs-statistikken på en institution, og derfor er det væsentligt, at ledelsen kan se, hvad der er korttidssygdom.

Søren S. Kjær erkender,m at samtalerne med medarbejderne har givet en del debat i de udvalg, der har skullet tage stilling til proceduren. Blandt medarbejderne har det på den ene side givet reaktionen, at det er fint, at ledelsen tager hånd om syge medarbejdere, og på den anden side, at det er et udtryk for mistro til den sygdomsramte. Og eksempelvis har der ikke været fuld tilfredshed med, at en medarbejder, der en sjælden gang er syg, skal ulejliges af chefen.

Til Danske Kommuner giver Søren S. Kjær siger Søren S. Kjær, at diskussionsemnet er godt, men næsten uløseligt. Men har man en regel, gælder den selvfølgelig samtlige medarbejdere, og kommunaldirektøren beklager på ingen måde debatten. Han ser den tværtimod som et godt eksempel på, at emnet er vedkommende for medarbejderne.

Søren S. Kjær siger til Danske Kommuner, at ambitionen i Sorø Kommune er at komme endnu længere ned i sygefravær, og det mener han også er realistisk.

- Vi er på en positiv bølge nu med en ny strategi, en dygtig projektleder og en stor opmærksomhed på det i organisationen, siger han.

- Politikerne har også stor interesse i det. De vil gerne være en del af et set-up, hvor vi har et lavt sygefravær.

Han erkender dog, at sygefraværet er et sårbart område, så det er ikke en gevinst, man i Sorø Kommune direkte vil budgettere med. Der kan komme lokale politiske ønsker om omstilling eller effektivisering, og der kan komme krav fra staten, der kan kan nås ved at spare. Begge dele øger presset på medarbejdere og organisation med et øget sygefravær som en sandsynlig følge.

Arbejdsmiljøet kan også af andre årsager komme under pres, som kommunen eksempelvis oplevede, da en familie lavede hemmelige optagelser fra et demensafsnit på et kommunalt plejecenter. De to plejere, der optrådte på optagelserne skilte kommunen sig af med, men sagen gav mange efterveer, og derfor vil Sorø Kommune nu udarbejde et regelsæt omkring aflytning med det formål at afhjælpe den utryghed blandt medarbejderne, det skaber, hvis der i stigende grad er borgere, der benytter aflytning.

Verbal og fysisk vold er også et stigende problem på de offentlige arbejdspladser - det var eksempelvis også en del af sommerens »aflytningssag«. Det påvirker naturligvis også arbejdsmiljøet og dermed sygefraværet.

En af de mere konstruktive årsager til, at Sorø Kommune heller ikke ønsker at budgettere med et lavere sygefravær er, at en uforbrugt vikarkonto i stedet kan benyttes til kompetenceudvikling af medarbejderne.