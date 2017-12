Se billedserie Betina Stavad Andersen er stoppet som institutionsleder i Villa Villakulla i Pedersborg. I det nye år skal hun være konsulent i børne- og familieafdelingen i Sorø Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Sygdom tvinger leder til at sige stop nu

Sorø - 12. december 2017

Betina Stavad Andersen har været institutionsleder i Sorø Kommune i 21 år. Men i denne uge er det slut.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

30 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, ansatte, forældre, samarbejdspartnere og kolleger vil på torsdag sige pænt farvel til Betina Stavad Andersen, der indtil for nylig har været institutionsleder i den integrerede daginstitution Villa Villakulla i Pedersborg.

Betina Stavad Andersen er ikke i tvivl om, at hendes og ledelsens beslutning om, at hun stopper som leder og overgår til en konsulent-stilling i forvaltningen, er rigtig.

Men det er ikke det samme som at situationen er nem at tackle, pointerer den 52-årige pædagoguddannede Betina Stavad Andersen.

- Det er sygdommen, der har bestemt, at jeg skal stoppe nu som leder. Ikke mig. Derfor er det svært. Jeg er på den ene side meget ked af at skulle sige farvel til noget helt særligt og alt det særlige, vi har i Villa Villakulla. På den anden side er beslutningen rigtig for både institutionen og for mig personligt, siger Betina Stavad Andersen, der er helt åben omkring den sygdom, hun lider af.

Den hedder »Persisterende idiopatiske ansigtssmerter«, og Betina Stavad Andersen kalder det selv et skjult handicap.

Man kan nemlig ikke se den, men den hindrer hende i at gøre rigtige mange ting. Både på arbejdet og i hjemmet.

Ud over at hun på de dårlige dage har hovedpine, en brændende smerte i ansigtet og en overfølsomhed, der blandt andet giver sig udslag i, at selv hårvask gør ondt, så giver sygdommen også jag i ansigtet, isnende smerter og følsomhed over for lyd, lys, kulde og vind. Der følger altid træthed med.

Nu skal hun i sit nye job på rådhuset udføre sit arbejde som konsulent på en kvalificeret måde og samtidig passe på sig selv. Alle Betina Stavad Andersens ledelseskompetencer og faglige viden skal i spil - bare ikke i en travl hverdag i en stor daginstitution.

Hun begyndte sin lederkarriere i den lille Søndergade Børnehave i bymidten og var med til at sætte den første streg, da Villa Villakulla skulle formes og udvikles.

- Det sted og de mennesker er mit hjertebarn. Vi fik et hus nøjagtigt, som vi ønskede det, og jeg har oplevet stor arbejdsglæde i alle årene. Der er en fantastisk Pippi-ånd med spontanitet, sjov og mod til at gøre som Pippi siger: »Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt«, siger Betina Stavad Andersen.

Men medlidenhed med, at den epoke nu er slut på grund af sygdom, ønsker hun ikke.

- Jeg lever med sygdommen, men jeg er ikke sygdommen. Nu skal jeg i gang med at finde ud af en ny hverdag - uden Villa Villakulla, siger Betina Stavad Andersen.

Hun kommer til at savne kollegerne, samarbejdet med forældrene og ikke mindst de fedtede børnefingre, larmende men herlige børnestemmer og alle de kram, hun daglig har været heldig at få fra stedets yngste.

Det, hun ikke vil savne, er situationerne, hvor hun skulle afskedige ansatte.

- Det er aldrig nemt, og det bør det aldrig være for en leder. For så har man mistet empatien.

Til gengæld siger hun farvel for denne gang med visheden om, at hun var med til at gøre en forskel. Ikke bare for institutionen, men også en forskel der rækker langt ud over 4180 Sorø.

Betina Stavad Andersen har blandt andet delt ud af sin viden og erfaringer med projekt Ny Nordisk Skole til undervisningsministeren, embedsmænd og andre leder, og hun var med til at udvikle »A-B-C-D«-dage i institutionen - en idé der vakte opsigt over hele landet.

- Det er jeg stolt af, men jeg har ikke gjort det alene. Personalegruppen i Villa Villakulla er helt unik, og vi kan rigtig meget sammen, siger hun.

Der er mulighed for at sige pænt farvel til Betina Stavad Andersen torsdag den 14. december klokken 15 til 17 i Villa Villakulla i Pedersborg.