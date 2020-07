Anna Pauline Andersson synger for i stedet for Ingrid Hagelberg. PR-foto

Svensk sanger afløser

Det bliver dog ikke med Ingrid Hagelberg, som det var planlagt. For hun opholder sig i USA, hvor corona-krisen forhindrer hendes rejse over Atlanten.

Anna Pauline er stærkt inspireret af Ella Fitzgerald og har turneret i USA, Spanien og Tyskland, ligesom hun ofte har også krydset Øresund, bl.a. for netop at optræde med Jesper Thilo og Kansas City Stompers.

For fire år siden besøgte hun Sorø Jazzfestivalen med dameorkestret »It's all about the Ladies«.