Svendebrevet kom med Postnord

Fra venstre er det Jim Gynthe-Jacobsen fra Kopp Sorø, Mikkel Klarskov Boysen, der nu er murersvend, tømrersvendene Johan Gaarsdal Andersen, Magnus Andersen, Benjamin Wøjcik og Frederik Carlsen samt tømrermester Lars Mouritsen.

Sorø - 03. april 2020

Kopp Sorø har netop kunnet fejre en ny murersvend og fire nye tømrersvende - men fejringen blev noget anderledes end vanligt. Alle fem kunne glæde sig over at få fast ansættelse.

En svendeprøve er ofte omgærdet med stor spænding. Nu skal man vise mester, svendene i firmaet og ikke mindst familien, hvad man duer til. Måske er man så dygtig, at prøven kan kaste ros eller ligefrem en medalje af sig - men i hvert fald er det en episode i livet som håndværker, som man aldrig glemmer.

- Jeg havde glædet mig vanvittig meget til at skulle til svendeprøve, fortæller Frederik Carlsen, der nu er udlært tømrer hos Kopp Sorø.

- Og så kommer svendebrevet bare med Postnord. Vi har hverken fået karakterer eller noget - bare et bevis på, at nu er årene som lærling slut. De kunne måske som et minimum have givet os et gennemsnit af de karakterer, vi har opnået undervejs - men der er ingenting.

Det betyder noget Frederik nåede at aflægge den teoretiske prøve, og han var tilfreds med den praktiske opgave, der populært sagt bestod i at skulle skabe hjørnet på et tag.

- Det betyder jo noget at gå til prøve, siger han.

- Man vil jo gerne vise dem allesammen, hvad man kan. Når vi sidder i skurvognen og taler sammen, er det også et af de emner, vi vender tilbage til igen og igen. Hvad lavede I til svendeprøven? Vi lavede det og det. Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt? Var man lige ved ikke at kunne nå det? Og så videre. Svendeprøven glemmer man aldrig - men OK, det, vi har været igennem, glemmer man selvfølgelig heller aldrig.

En anden fest Frederik Carlsen er glad for, at Kopp Sorø på trods af den aflyste svendeprøve alligevel valgte at festligholde dagen for de nye svende.

- Efter omstændighederne var det et rigtig fint arrangement, fortsætter han.

- Vi blev hentet på den byggeplads, vi går på, og så tog vi ud i naturen og spiste frokost.

Det var området omkring Karlstrup Kalkgrav ved Solrød, der var udset til formålet, og her fik de nybagte svende også overrakt det ølkrus, de har fået af virksomheden med navn, dato for udleveringen og firmaets navn, så de nye svende kan se, hvor de er blevet udlært.

- Det er en flot gestus fra firmaets side, siger Frederikk Carlsen.

- Og endnu bedre er det, at vi alle sammen nu er blevet fastansat som svende. Det er vi utroligt glade for. Ikke mindst i en urolig tid som den, vi oplever i øjeblikket, er det rart, at der er brug for en, og at man har et fast job.

- Men jeg kan da ikke skjule, at jeg alligevel ærgrer mig da over, at jeg ikke kan gå i byen og fejre det hele sammen med kammeraterne, for selv om firmaet efter omstændighederne har grebet det hele rigtig fint an, så havde det sgu alligevel været sjovt at kunne give den fuld gas.

Sammen med Frederik Carlsen er også Johan Gaarsdal Andersen, Magnus Andersen og Benjamin Wøjcik blevet uddannet tømrer, mens Mikkel Klarskov Boysen er nyudlært murersvend.

Fast arbejde For tømrermester Lars Mouritsen og folkene i Kopp Sorø var gode råd dyre.

- Jeg ved jo, hvor meget en svendeprøve betyder for de unge mennesker, siger han.

- Ikke mindst er de jo stolte over at kunne vise forældrene, hvad de har lært - men sådan skulle det så ikke gå i år. Også for mit eget vedkommende er det jo sjovt at se, at det går firmaets dygtige, unge mennesker godt. Og så er det naturligvis vigtigt for os at stå som en god læreplads.

- Når vi nu ikke kunne gøre, som vi plejer, måtte vi finde på noget andet, fortsætter Lars Mouritsen.

- Men det allerbedste for mig er, at jeg kunne tilbyde de nye svende fast arbejde.

Kopp Sorø har i øjeblikket lidt over 100 mand i sving, og faktisk er de fleste af dem beskæftiget med opgaver på Midt- og Vestsjælland.

- Men vi har opgaver på hele Sjælland inklusiv hovedstadsområdet samt på Lolland-Falster, siger Lars Mouritsen.

- Og vi er optimistiske med hensyn til fremtiden. Vi har en god, fast kundekreds, der også har hjulpet os med ordrer, men vi får også nye ordrer ind. Faktisk er der også indløbet nye ordrer fra private kunder, så det ser fornuftigt ud.

Ingen hjemsendte Det har ikke været nødvendigt for Kopp Sorø at sende folk hjem.

- Så vi kommer ikke til at benytte os af regeringens hjælpepakker, siger Lars Mouritsen.

- Og det er jo godt nok, for så kan andre få glæde af dem. Det er et svært marked at manøvrere i under de nuværende omstændigheder, men heldigvis har vi haft tilstrækkeligt med opgaver - og heldigvis har vi også indtil nu haft kunder, der har kunnet betale for opgaverne. Det er vi glade for.