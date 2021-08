Se billedserie Vejret var fint på Sjælland og Fyn, men knap så godt i Jylland, men det lykkedes alligevel Tom Jørgensen at slå hele to danmarksrekorder. Foto: Thomas Olsen

Svæveflyver slog to rekorder i én flyvning

Sorø - 09. august 2021 kl. 19:11 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Som ambitiøs svæveflyver skeler man til vejrudsigten mere end de fleste danskere.

Ikke mindst når man har en drøm om at sætte danmarksrekord i langdistanceflyvning inden for Danmarks egne grænser.

I forgangne uge havde Tom Jørgensen, der er fra Dianalund og medlem af Midtsjællands Svæveflyveklub, et godt øje til onsdagen, der så ud til at byde på lige den slags vejrlig - blå himmel, spredte cumulusskyer og let vind - der kunne bringe drømmen indenfor rækkevidde.

Og det lykkedes! Tom Jørgensen satte ikke bare én, men to danmarksrekorder under den lange motorløse flyvning.

705 kilometer I disciplinen fri distance med tre vendepunkter tilbagelagde svæveflyet 705 km, hvilket er en pæn forbedring af den gamle rekord fra sidste år på 642 km.

Og i disciplinen målflyvning med tre vendepunkter klarede han 640 km mod den et år gamle rekord på 621 km.

Og bedriften var faktisk større end som så, fortæller Tom Jørgensen:

- For vejret var ganske rigtigt meget fint på Sjælland og på Fyn, men da vi nåede Jylland, så det knap så lovende ud. Jeg tror, at jeg op mod 20 gange tænkte: »Nej, det her går ikke«. Og havde jeg vidst, at det jyske vejr ikke var optimalt, så var jeg nok slet ikke fløjet afsted.

En sky hjalp videre Tom Jørgensen lettede - sammen med sin co-pilot Morten von Jessen - fra flyvepladsen i Slaglille og fløj tværs over Fyn. I Kolding blev der drejet mod nord og fløjet op til Sæby, hvorefter turen gik tilbage mod Kolding og videre ind over Fyn.

Allerede på Vestfyn så det ud til at kunne være slut, men en sky hjalp til med opdrift. Ved Nyborg var flyet dog for nedadgående og i 250 meters højde, besluttede Tom Jørgensen at afslutte svæveflyvningen og tage resten af turen mod Slaglille med motoren tændt. Men da var begge rekordforsøg også gennemført med succes.

Udover egen kunnen og erfaring trækker en svæveflyver også på erfaringerne fra nogle andre eksperter i luftrummet, nemlig fuglene:

Kigger på fugle - Ja, dem kigger vi meget efter. Når vi kan se, at de ligger og svæver i et område, ved vi, at der er god opdrift og søger derover, siger Tom Jørgensen.

Han har selv stor erfaring med svæveflyvning. Han, der i dag er 59 år, begyndte at flyve som 14-årige. I dag har han lagt 4000 timers flyvning bag sig og er også udtaget til nationalholdet.

Det er også flere andre af klubbens medlemmer, blandt andet Jan Jørgensen, der ligeledes netop har hentet hæder hjem til klubben. Han er nemlig lige blevet danmarksmester i standardklasse og er i disse dage i Frankring for at flyve VM.