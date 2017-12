SuperBrugsen er blevet selvstændig

Formanden for butiksbestyrelsen, Elly Glitten, uddeler Søren Huusfeldt (tv) og direktør Leo Cordua lod champagnepropperne springe den 30. november, da Sorø Brugsforening blev en realitet. Foto: Merete Jensen

Sorø - 11. december 2017 kl. 10:22 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter godt 13 år er der atter en selvstændig brugsforening i Sorø. Det betyder blandt andet bedre mulighed for at sælge lokale varer eller bygge om. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der har netop været stiftende generalforsamling i »Sorø Brugsforening a.m.b.a.« - (andelsselskab med begrænset ansvar). Det betyder med andre ord, at butikken er givet tilbage til medlemmerne.

Butiksbestyrelsen i SuperBrugsen er nemlig blevet tilbudt at blive medejer af butikken, og efter at Fensmark Brugsforening er trådt ud af aktieselskabet, har butiksbestyrelsen i Sorø fået tilbudt at købe mellem 10 og 14 procent af aktierne i selskabet, der ejer SuperBrugsen Sorø med 100 procent og 33,33 procent af aktierne i SuperBrugsen i Store Heddinge.

- For os er det en naturlig fortsættelse af udviklingen, og for kunderne vil der ikke blive nogle ændringer - bortset fra, at butikkens medlemmer får lokal indflydelse via den repræsentant som udpeges til selskabets bestyrelse. Som medlem har man stemmeret og også mulighed for at stille op til bestyrelsen, siger Elly Glitten, formand for butiksbestyrelsen i Sorø.

Med andre ord fortsætter medlemsskabet uforandret for SuperBrugsens medlemmer, og i starten af det nye år vil uddeler Søren Huusfeldt sammen med personalet og den nye bestyrelse markere stiftelsen af Sorø Brugsforening ved et arrangement i SuperBrugsen.

- Vi tror på, at lokalt engagement giver det bedste engagement, og SuperBrugsen i Sorø ér en succesfuld butik som oven i købet er ved at vokse ud af de nuværende rammer. Vi håber derfor på, at der inden for overskuelig tid bliver mulighed for at forbedre indgangsområdet samt slagter og delikatesse, siger direktør Leo Cordua.

Den 6. marts 2005 åbnede SuperBrugsen på Frederiksberg efter nogle måneder som Kvickly-butik. De nye ejere - fem brugsforeninger - dannede et aktieselskab.

- Det har været en fantastisk rejse fra minus til plus. I dag fremstår SuperBrugsen i Sorø som en fremsynet og veldrevet forretning, og det er nu på tide at give butikken tilbage til medlemmerne, siger Leo Cordua.

Rent praktisk vil det blandt andet betyde, at SuperBrugsen i større udstrækning får bedre mulighed for at sælge lokale varer, ligesom der bliver friere rammer for eventuel ombygning - stadig under forudsætningen af, at »en SuperBrugs skal ligne en SuperBrugs«.

Den nye brugsforening holder sin første generalforsamling i maj 2018, hvor tre af de nye bestyrelsesmedlemmer allerede er på valg.

Den konstituerede bestyrelse ser ud som følger: Formand: Elly Glitten. Næstformand: Jesper Skjold Jensen. Sekretær: Tanja Blom Westergren. Bestyrelsesmedlemmerne er: Lars Nielsen, Peer A. Jensen og Anne-Marie Sørensen. Suppleant: Gitte Rotbøl Hansen.