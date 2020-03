Super-guitarist giver koncert og gode fif

Men fra klokken 16.00 holder Søren Andersen også en »masterclass« for guitarinteresserede. Her kan man høre om riffs, licks soloer, pedalboards, masser af guitarlir og i øvrigt også om livet som rockstjerne. Det hele sker i en hyggelig og afslappet atmosfære, og det er gratis at få oplevelsen at komme tæt på den danske guitarlegende og lære lidt af hans færdigheder og teknik.