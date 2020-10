Sundhedshuset i den nordlige del af kommunen - formentlig i Dianalund - skal være en filial af Sorø Sundhedscenter. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Sundhedshus Nord: Nu har politikerne en plan

09. oktober 2020

Et sundhedshus i den nordlige del af kommunen er nu så vidt, så politikerne i social- og sundhedsudvalget har nikket ja til en køreplan.

Sagen tager sin begyndelse for alvor på byrådets Vision22-seminar den 2. og 3. november med temaet »Det nære sundhedsvæsen«.

I februar 2021 planlægges så en studietur til to sundhedshuse med forskelligt indhold. Her tager politikere og embedsmænd to repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet med på turen.

I marts 2021 holdes først et dialogmøde med interessenter fra sundhedssektoren og erhvervslivet og derefter et dialogmøde med borgerne i den nordlige del af kommunen samt frivillige, Ældrerådet og Handicaprådet.

I april 2021 følger så et dialogmøde med fagpersoner fra Sorø Kommune, og i juni er embedsværket så klar med en sammenfatning af input fra dialogmøderne plus et udkast til løsningsmodeller og forslag til den videre proces. Sidstnævnte sker på et møde i social- og sundhedsudvalget.

I juni går sagen så videre til behandling i økonomiudvalget og i byrådet.

Der er afsat 300.000 kroner i budgettet til undersøgelse af muligheden for at etablere et sundhedshus i nord - eller nærmere betegnet i Dianalund - som en filial af Sorø Sundhedscenter.

Sundheds- og Ældreministeriet havde i 2019 en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse på 207,6 millioner kroner. Hovedformålet var at understøtte bedre lægedækning i alle dele af landet. Der er en forventning om, at der kommer en lignende pulje i 2020-21, men arbejdet har været sat på pause på grund af Covid-19. Det fremgår af baggrundsmaterialet, at muligheden for at etablere et sundhedshus i nord ses i lyset af en forventet udmelding om en ny ansøgningsrunde.