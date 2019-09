Dennis Gartig vil forsøge, at få alderssammensætningen til at matche bedre ved næste arrangement. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Succes ved første blik: Gartig planlægger ny datingaften

Sorø - 14. september 2019 kl. 08:49 Af Signe Ravn

Interessen for datingaftenen på Ægir var så stor, at arrangør Dennis Gartig nu arbejder på et nyt arrangement et andet sted i byen den 4. oktober. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Dennis Gartig var spændt forud for sin datingaften på Ægir i Storgade. Hvor mange ville møde op? Ville folk være åbne og i godt humør og gøre aftenen til en succes?

Og nu kan den kærlighedssøgende arrangør, der også er byrådsmedlem for Socialdemokratiet, så gøre status over det første datingarrangement. For der kommer nemlig flere.

Interesserede kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 4. oktober. Nærmere detaljer følger.

- Der kom tre gange flere kvinder end mænd. Det var overraskende for mig. Men de var i en højere alder, 40+, så det var ikke min målgruppe, fortæller Dennis Gartig, der selv er 32 år.

- De kvinder, der var der, var meget snakkende og søgte en kæreste. De syntes, at det var et fedt arrangement, for de havde prøvet lignende arrangementer, men de foregår for det meste i København. Når de mødte mænd der og fortalte, at de kom fra Slagelse eller Sorø, fik de at vide, at det var for langt væk, og så kunne de ikke komme videre.

- Nu skal der lægges en strategi for at tiltrække mænd over 40+ og flere kvinder under 40+, så der også er kvinder for mig, fortæller Dennis Gartig.

- Jeg er i gang med at tilmelde mig flere grupper på Facebook, »4100 Ringsted« og »4200 Slagelse«, så jeg kan sprede budskabet til nabokommunerne, og det kan også være, at grupper for Næstved, Holbæk og Kalundborg skal med.

Udover de fremmødte til selve datingaftenen, var der også en række gæster, der tilfældigvis befandt på Ægir, og i øvrigt også var singler.

- Der var en kvinde, der tog initiativ og tog et af pyntehjerterne fra bordene og skrev sit telefonnummer og gav det til en, jeg kender. Kvinderne er virkelig villige til at gå hele vejen.

- Det er svært at sige, [om der blev dannet nogle par], men der var nogle, der gik ud sammen og forsvandt i mørket. Folk snakkede rigtig godt sammen fremfor at sidde derhjemme alene, siger Dennis Gartig.

Selv fandt han ikke kærligheden i denne omgang. Men det lader han sig ikke gå på af.

- Vi stopper ikke her. Jeg regnede ikke med, at det skulle lykkes første gang. Nu skal folk snakke om det og få kendskab til det. Jeg har hørt fra rigtig mange, at de synes, at det er et fedt arrangement, og så får jeg lyst til at køre det videre, slutter Dennis Gartig.