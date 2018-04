Styrelsesvedtægt i høring

På sit seneste møde sendte børn og undervisningsudvalget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale skoler i høring. Sagen genoptages - og det betyder, at den nye styrelsesvedtægt rettes til, hvis høringsfasen giver anledning til det - på udvalgets møde 15. maj.

- Vigtigst er vel præciseringen af, at det frie skolevalg i 0. klasse foregår efter samme princip som i de øvrige klasser. det vil sige, at der er frit skolevalg indtil en klasse rummer 24 elever.

Derudover rettes vedtægten til efter de forhold, der allerede er gældende på området. Folkeskolereformen medfører et par ændringer, og så sløjfes den 10. klasse, der allerede har været væk fra Sorø Borgerskole i et par år. 10. klassetrin håndterer Sorø Kommune via en driftsoverenskomst med henholdsvis Slagelse og Ringsted kommuner, hvor der kan tilbydes et bedre ungdomsmiljø i tilknytning til de videre uddannelser, eleverne gerne skulle vælge at fortsætte i efter 10. klasse.