Styrelse: OK at tilbageholde et dokument

Sorø - 02. april 2020

Lena Bau og borgerne i Tersløse får ikke internt dokument at se i sagen om omfartsvejen, der blev sat på hold.

Det er i orden, at Sorø Kommune ikke til borgerne i Tersløse har ønsket at udlevere en intern korrespondance imellem kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, fagcenterchef og borgmester med flere. Det har Ankestyrelsen netop afgjort. Sagen var indbragt til styrelsen af Lena Bau.

Skuffet - Jeg må indrømme, at jeg er skuffet over, at Ankestyrelsen ikke ønsket at rejse en tilsynssag over for Sorø Kommune, siger Lena Bau.

- Jeg har oplevet, at Sorø Kommune i tre tilfælde har nægtet eksistensen af det sagsakt. Havde et byrådsmedlem ikke vist mig et bevis for, at aktet findes, havde jeg som borger ikke haft mulighed for at få delvis aktindsigt. Jeg er indforstået med afgørelsen om, at min retsstilling ikke kan blive bedre, men jeg står uforstående overfor, at det ikke har konsekvenser for en kommune at lyve over for en borger.

Delvis indsigt Lena Bau har som nævnt fået delvis aktindsigt. Hun har fået at vide, at sagsaktet handler om den pressemeddelelse om standsning af projektet, som kommunen udsendte i november.

- Men oplysningerne er af fortrolig karakter, skriver Ankestyrelsen.

- Kommunens økonomiske og politiske situation drøftes og overvejes. Derfor kan der ikke gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet.

Heller ikke offentlighedslovens øvrige paragraffer kan benyttes, da der er tale om et internt dokument - eller tale om oplysninger vedrørende faktiske forhold, eksterne eller interne faglige vurderinger.

Kommunens interesser I sit svar til Ankestyrelsen har kommunen peget på, at omfartsvejen er et anlægsprojekt til mere end 40 millioner kroner, og det har stor politisk og befolkningsmæssig bevågenhed.

- Derfor er det afgørende, hvordan pressemeddelelsen affattes, fortsætter kommunen.

- Sorø Kommune har således en væsentlig interesse i, at overvejelser om, hvordan kommunen formidler en sådan beslutning hemmeligholdes for en videre kreds. I modsat fald vil kommunens økonomiske interesser kunne lide skade, hvis udenforstående får indsigt i beslutningsprocesser i økonomiske sager.

Kommunen vurderer ikke, at Lena Bau tilhører kategorien af anmodere med særlig interesse som eksempelvis journalister. Dermed kan det såkaldte meroffentlighedsprincip ikke bringes i spil - men kommunen slår også fast, at korrespondancen i forvejen kan undtages fra udlevering, alene fordi den er intern.

Gør ikke mere Det har ført frem til følgende afgørelse i Ankestyrelsen:

- På baggrund af sagens oplysninger vurderer vi, at en nærmere undersøgelse af sagen ikke vil give dig en bedre retsstilling, da vi finder, at en nærmere undersøgelse af sagen ikke vil føre til en konstatering af, at kommunen har undtaget oplysninger fra aktindigt i strid med reglerne. Vi gør derfor ikke mere i sagen.