RUC-studerende kommer til Sorø for at se nærmere på bymidten. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Studerende giver bud på bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studerende giver bud på bymidten

Sorø - 14. november 2020 kl. 14:02 Kontakt redaktionen

Tolv geografistuderende fra Roskilde Universitets Center (RUC) skal i et samarbejde mellem universitetet og Sorø Kommune give deres bud på, hvordan Sorø Bymidte kan se ud i fremtiden.

De studerende skal på feltkursus i Sorø sidst i november. Her skal de anvende og afprøve metoder og teorier inden for byplanlægning og geografi.

Samtidig får Sorø Kommune mulighed for at høre de studerendes mening og dermed få inspiration og input til, hvordan man kan gribe udviklingen af Sorø By an.

Projektet er gjort muligt, da Sorø Kommune og RUC i 2020 indgik et udviklingspartnerskab, blandt andet om temaet "attraktive lokalsamfund". De studerende vil præsentere deres projekter for udvalgte politikere, medarbejdere i Sorø Kommune og øvrige med særlig interesse for Sorø Bys udvikling, herunder Erhvervsudviklingsrådet.

- Det er god timing, at feltkurset afholdes netop nu, da Sorø Byråd med Budgetaftale 2021 har sat spot på udvikling og forskønnelse af Sorø Bymidte. Vi glæder os meget til at få god inspiration fra de studerende, som jo kigger på vores by med helt friske øjne, siger Jens Nygaard, formand for byrådets teknik- og miljøudvalg.

I budgetaftalen er der afsat i alt fem mio. kr. til udvikling af Sorø Bymidte over årene 2022-2024. Herudover er der i år afsat en mio. kr. til forskønnelse af Storgade.

De studerende ankommer den 23. november, og man vil kunne støde på dem i Storgade eller i en af byens butikker, hvor de gerne hører byens handlende og besøgende om meninger og idéer.