Studenterkørsel: Så stor bøde får chauffør for løse sæder

Sorø - 13. maj 2021 kl. 06:11

En chauffør var sidste år på vej til at hente nyudklækkede studenter i et køretøj, hvor siddepladserne ikke var fastgjort forsvarligt. Det anses som sikkerhedskritisk fejl og udløste bøde samt betinget frakendelse af førerretten.

Chaufføren blev standset på en rasteplads på Vestmotorvejen ved Sorø den 26. juni 2020.

Betjentene kunne ved kontrollen konstatere, at pallerne, der fungerede som siddepladser til de unge studenter, ikke var skruet fast. Det betød, at pallerne kunne skride ud og vælte rundt på ladet med unge mennesker ombord.

Retten i Næstved idømte forleden den 22-årige chauffør en bøde på 5.000 kr. samt en betinget frakendelse af førerretten for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

De unge mennesker fik lov til at komme ud på den planlagte tur, som dog blev lidt forsinket. Vognmandens mekaniker var nemlig nødt til at komme forbi for at skrue siddepladserne fast, inden de kunne samle studenterne op.

Tungvognscenter Øst vil også i 2021 køre på målrettet kontrol i de dage, hvor der køres eksamenskørsel.

Derfor opfordrer politiet til, at alle vognmænd og chauffører i de kommende uger får sikret sig, at køretøjerne er i forsvarlig stand og overholder reglerne, så ikke de unge kommer til at stå uden et køretøj eller måske endda bliver udsat for fare.