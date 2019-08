Se billedserie Fire af bilerne står klar ved Sorø Akademi. Privatfoto

Studenter fester i gamle militær-lastbiler

Sorø - 23. august 2019

Det begyndte som en lille hobby - nu har Sorø-trekløver 11 lastbiler, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var kombinationen af, at de egentlig mente, at studenterkørsel var for dyr for de unge mennesker, og af passionen for gamle militær-lastbiler, der satte Michael Jensen, Sanne Bjerre og Sonni Højland i gang med en ny hobby: Studenterkørsel.

- Vi begyndte i 2017 med en enkelt bil - eller egentlig var det vist to - som vi kunne leje ud til studenterkørsel, men siden har det taget om sig, siger Michael Jensen med et smil.

I dag tæller studenteroggallakørsel.dk 11 lastbiler. De 10 er på landevejen i »hue-sæsonen«, mens en står stand by hjemme, hvis en af lastbilerne af en eller anden årsag går i stå.

- Lastbilerne er særdeles driftssikre, men det kan jo altså ske, og det er ikke en dag, du sådan lige kan erstatte. Derfor skal vi være klar til at rykke ud, hvis der skulle opstå motorproblemer, siger Sanne Bjerre.

Det er især Sonni Højland og Michael Jensen, der skruer på bilerne, men Sanne Bjerre er med, når der skal males.

- Vi køber lastbilerne ad forskellige kanaler - bl.a. på auktion, fortæller Sonni Højland .

- Når vi får bilerne hjem, er de ofte mærket af at have stået ude, ligesom de jo bærer præg af, at de er en brugsgenstand i forsvaret. Men vi sætter dem tiptop i stand, og bygger dem om fra 16 mand i en deling til at kunne rumme 30 siddende.

- Lastbilerne bliver dog i forsvaret passet fint med serviceeftersyn mv., fortsætter Michael Jensen.

- Og så bliver mandskabsvognene stort set kun benyttet ved øvelser, så de har ikke kørt ret mange kilometer, selv om de har nogle år på bagen.

Lastbilerne indrettes til studenterkørsel bl.a. med rækværk hele vejen op, så ingen kan falde ud under kørslen. De skal også kunne modstå, at op til 30 unge mennesker hopper af glæde.

- Der er meget skrappe restriktioner, siger Michael Jensen.

- Vi må eksempelvis kun køre 40 km/t i bymæssig bebyggelse og 60 km/ på landevejen. Det er med til at sænke risikoen for uheld. Bilerne skal også synes hvert år.

- På vores biler har vi altid to mand i førerhuset, fortæller Sonni Højlund videre.

- Det er en festdag for de unge mennesker, og der bliver gået til den. Det betyder, at vi skal kunne give en hjælpende hånd, hvis det er nødvendigt, og i det hele taget holde lidt øje med, hvad der sker. Ind i mellem må vi skride ind, hvis festen bliver lidt for vild, men frem for alt skal vi være med til at skabe en god fest.

En af de kvalifikationer, man skal have på en »studenter-lastbil« er et godt humør og evnen til at udveksle et par friske bemærkninger i en venlig og humoristisk ånd.

- Det er simpelthen sjovt at køre med studenterne, siger Michael Jensen.

- De har netop afsluttet skolen og står nu foran for alvor at skulle tage hul på livet. Det giver en fantastisk stemning. De er så glade, og det samme er deres forældre og pårørende4, som vi besøger.

Personalet på militær-lastbilerne skal også være klar til at fortælle om lastbilen.

- Vi har to lastbiler, der har været med i 2. Verdenskrig og et par stykker, der har kørt for amerikanerne i Vietnam, fortæller Michael Jensen.

- Mange gang oplever vi også, at nogle af mændene kan huske, at de selv har kørt sådan en lastbil, da de selv var soldater, men under alle omstændigheder vækker lastbilerne ofte opsigt.

Musikanlæggene på lastbilerne er helt up to date, så de kan næsten hamle op med en Roskilde Festival, og studenterne kan bare sætte mobilen til det i øvrigt mobile musikanlæg, så er festen i gang.

- Vi har også spande med is, så de kan holde drikkevarerne kolde, siger Sanne Bjerre, der kan notere de første fem bestillinger til 2021 - i 2020 kørte bilerne 20 ture, og det var ikke bare i Sorø. Det var også i nabobyerne, i København, på Lolland-Falster og en enkelt gang sågar i Randers.

Kun eksamenskørsel

Hvis du pønser på at hyre en af lastbilerne til en familiefest, en polterabend eller lignende, må trekløveret melde pas.

- Bilerne må kun bruges til eksamenskørsel, som det reelt hedder, fortæller Michael.

- Resten af året må vi kun køre med dem, der kan sidder i førerhuset. Eksamenskørsel er en undtagelse i loven. Skal du køre med andre selskaber, skal det være i en bus.

Når kørslen er afsluttet, er der stadig en del arbejde for personalet, for lastbilen ligner en mindre, afsluttet festival. Den må hjem til basen og gøres ren og klar til en ny eksamenskørsel næste dag.

Man kan læse mere på studenteroggallakørsel.dk.