Student: Der ligger et helt liv og venter

I tiden op til dimissionen har landet genlydt af bekymrede røster, der mente, at de mange corona-restriktioner var i fuld gang med at ødelægge alt for ungdommen. Ja, hele ungdommen i sig selv var nærmest tabt på gulvet, mente mange.

- Det er da sjovt, men ikke det vigtigste. Det vigtigste for mig har været, at jeg i det hele taget kunne blive dimitteret. At jeg kunne få lov til at tage min SRP-eksamen fysisk - det fik jeg, og jeg fik 10. Og at vi alle sammen kunne få en god afslutning. Det synes jeg, at vi har fået. Akademiet har gjort det godt under de forhold, der nu engang er, siger Alberte Malmgren Hagedorn og tilføjer - inden hun hopper på lastvognen: