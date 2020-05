Strid om pcb-beton kan koste 6 mio. kr.

Betonbrokkerne stammer fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sorø - 02. maj 2020

Seks millioner kroner kan den såkaldte pcb-sag ende med at koste Sorø Kommune. Tidligere har fire millioner kroner været reserveret til at kunne betale udgifterne i sagen, der stadig verserer.

Men i det kommunale årsregnskab kan man nu se, at Sorø Kommune har lagt seks millioner kroner til side til sagen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det blev også bemærket på det seneste byrådsmøde.

- Det er korrekt. Der er et udestående i den sag. Vi ved ikke, hvornår det slutter, eller hvor meget det bliver. Men vi har i vores budget hensat nogle penge, og det håber vi selvfølgelig skulle være nok til at imødekomme det, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

- Det er da rart at få at vide, hvad pcb-sagen kan komme til at koste, sagde Bo Mouritzen (EL).

Sagen handler om over 5000 ton betonbrokker fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole. Brokkerne er forurenet med giftstoffet pcb.

Sorø Kommune valgte Sjællands Lastvognsophug til at modtage betonbrokkerne fra nedrivningen. Efter planen skulle brokkerne have været gravet ned i jorden på virksomhedens ejendom i Fulby ved Sorø.

Men i mellemtiden er de to parter blevet uenige om, hvorvidt materialet er mere forurenet end det, der var aftalt.

Sjællands Lastvognsophug mener, at pcb-indholdet er over grænseværdierne og nægter derfor at deponere materialet.

Flere instanser er ved at undersøge og afgøre tvisten.

Den seneste opgørelse viser, at Sorø Kommune i perioden fra 2017 til august 2019 har brugt 1,29 millioner kroner på juridisk bistand i sagen.

I 2017 blev der brugt 337.000 kroner på sagen. I 2018 blev der brugt 722.459,47 kroner. Og fra januar til august 2019 brugte Sorø Kommune 233.082,97 kroner.

Pengene er gået til primært ekstern advokat-hjælp.

- Det er sjældent, at vi har en enkelt sag, der påfører os udgifter i den her størrelse. Men der er jo ikke noget at gøre ved det. For at varetage kommunens interesser er vi nødt til at bruge penge på advokatrådgivning, har kommunaldirektør Søren S. Kjær tidligere udtalt.

Det er uvist, hvornår der falder en afgørelse i pcb-sagen.