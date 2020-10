Stress koster flere sygedage for kvinder end for mænd

Stress fører oftere til en sygemelding fra jobbet for kvinder end for mænd. Og der er større risiko for en langtidssygemelding for en stresset kvinde end for en stresset mand. Det har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fundet ud af ved at undersøge mere end 17.000 danskeres arbejdsliv og sygefravær gennem en periode på 18 måneder.