Se billedserie Skitsen viser området på Grønningen i Sorø. Det grå felt er skaterbowlen, og det gule felt er parkouranlægget. Illustration: Sorø Sportsråd

Streetsport-område bliver også for klatrere

Sorø - 19. maj 2018 kl. 15:34 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et helt færdigt streetsportanlæg på Grønningen i Sorø er et skridt tættere på at blive realiseret. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En arbejdsgruppe under Sorø Sportsråd har netop præsenteret et skitseforslag for det politiske kultur- og fritidsudvalg.

Og nu omfatter skitsen også en horisontal klatrebane, der bliver cirka tre meter høj og 10 meter lang. Sorø Klatreklub er nemlig blevet tilbudt at være med i streetsport-projektet og har takket ja.

- Fordelen vil være, at man har et klatretilbud mere i byen, hvor vi kan lave arrangementer med vores hold og være med til at lave et streetsport-miljø. Det vil også give en synergieffekt. Måske kan vi låne hinandens medlemmer eller lave opvarmning på hinandens redskaber, fortæller Kåre Ravnskov, der er formand for Sorø Klatreklub.

John Christoffersen er formand for Sorø Sportsråd. Han tror, at de kommende idrætsudøvere i området kan inspirere hinanden.

- Der er en fin tematisk sammenhæng mellem streetsport og klatresport. Det foregår udendørs, og det er nogle actionprægede discipliner. Jeg tror, at disciplinerne kan være med til at inspirere hinanden, siger John Christoffersen.

Bo Christensen (K) er formand for det politiske kultur- og fritidsudvalg. Selvom han ser positivt på skitseforslaget, er det ikke sikkert, at projektet ender sådan.

Skitsen skal nemlig også behandles i det politiske system.

- Det er ikke blevet drøftet endnu. Det vil blive taget op som et punkt i kultur- og fritidsudvalget. Men det er godt for processen, at sportsrådets foreninger er involveret i projektet. Det giver os politikere et mandat til at arbejde videre med det, siger Bo Christensen.

Streetsport-området kommer blandt andet også til at rumme en skaterbowle og et parkouranlæg. Hele anlægget har et budget på 1,25 millioner kroner, og der arbejdes stadig på at få finansieringen på plads.