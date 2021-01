Se billedserie Medmindre høringen byder på noget uventet, er dette hus snart væk. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Stort flertal for at rive Sorøs første kommuneskole ned

Sorø - 31. januar 2021 kl. 17:05 Af Lene Berthelsen

Hvis der ikke kommer væsentlige bemærkninger efter to ugers høring, må ejer af Storgade 13, Peter Lau-Jensen, godt nedrive den gamle bindingsværkbygning, der oprindeligt fungerede som Sorøs første kommuneskole.

Sådan blev udfaldet af en særdeles lang debat i Sorø Byråd. En debat hvor SF, Enhedslisten og Anita Skjoldager kæmpede for bevarelsen af den i øvrigt bevaringsværdige bygning. Og hvor flere byrådsmedlemmer gav udtryk for, at det var synd, at den skulle nedrives, men alligevel valgte at stemme for det.

Hos Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti har der til gengæld hele tiden været enighed om, at det er rimeligt at rive ned for at give plads til nye boliger i bymidten.

Købekraft i bymidte

Huset ligger som sidehus til Storgade 13. Det er i bindingsværk, ikke så godt vedligeholdt og meget smalt. Derfor mener nuværende ejer, at det er håbløst at renovere det og gøre det boligegnet. I stedet ønsker Peter Lau-Jensen at opføre et hus i stil med det, der allerede er skudt op på nabogrunden, som han også ejer.

- Vi snakker om kulturhistorie mod samtid. Man er nødt til at se på det aspekt, at vi har at gøre med en privat bygherre, der vil skabe flere boliger i bymidten. Det vil give øget købekraft. Jo flere boliger i bymidten, jo bedre for handelslivet i bymidten, sagde gruppeformand for de Konservative, Bo Christensen.

Borgmester Gert Jørgensen mener også, at løbet er kørt for huset fra 1680.

- Gennem 50 år var det planket ind, så man ikke kunne se huset. I 1948 gav man lov til at opføre Victoria Teatret, der ligger klos op af og tager alt lys fra skolebygningen. Husets udseende har været skjult for borgerne de fleste år, så jeg tror ikke, at der er nogen, der kommer til at mangle noget i forhold til at være attraktion for bymidten, sagde borgmesteren, der også mener, at det vil være for dyrt og uoverskueligt at renovere huset.

Et historieløst byråd

Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) mener, at det også skal tages i betragtning, at et gammelt hus er dyrt at opvarme og derfor ikke specielt miljørigtigt:

- Så jeg stemmer ja til nedrivning. Med blødende hjerte, men der er nok ingen vej udenom.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V), påpegede, at huset er bygget om flere gange gennem årene, og at historien i huset derfor efter hans mening er udfaset.

Det er Linda Nielsen (SF) ikke enig i:

- Hver gang man river et hus ned, snupper man et stykke byhistorie. Forklaringen er altid, at der skal være udvikling, men for mig at se er det afvikling af Sorøs købstadskultur. Det kan undre mig, at et byråd kan være så historieløst, sagde hun.

Også Bo Mouritzen (EL) og løsgænger Anita Skjoldager Eskildsen stemte imod nedrivning:

- Jeg har stemt imod hver gang. Det gør jeg også i dag. Man river ikke bevaringsværdige bygninger ned, sagde Anita Skjoldager Eskildsen.

Giv mig brokkerne

- Hvis Sorø by skal bevare sin attraktionsværdi, skal vi holde fast i de bygninger. En nedrevet bygning kan ikke genskabes, sagde Bo Mouritzen.

Socialdemokraten Dennis Gartig finder egentlig nedrivning grænseoverskridende, som han sagde, og han kunne heller ikke lade være med at henvise til den aktuelle helhedsplan for Sorø, hvor der lægges op til, at Sorøs skjulte byrum skal fremhæves:

- Det her er jo et af Sorøs skjulte byrum. Omvendt kan jeg godt se pointen i at for at skabe plads til beboelse, må man tabe noget. Det her er et ret stort tab, men jeg stemmer for nedrivningen, sagde Dennis Gartig, der er tømrer og flere gange nævnte, at han da meget gerne vil aftage de nedrevne brokker.

Hans partifælle, Ivan Hansen, var helt klar i spyttet:

- Jeg mener det samme som i 2014 - at det hus næsten ikke kan blive revet ned hurtigt nok.

To uger til høring

Socialdemokraternes gruppeformand Anne Madsen slog til lyd for, at det endelige byggeprojekt - lige nu er der et skitseprojekt - skal omkring teknik- og miljøudvalget til godkendelse:

- Vi skal have hånd i hanke med, hvad der kommer i bymidten. Der skal stilles krav om, at arkitekturen tilpasses vores købstad.

Til det svarede borgmesteren, at det efter hans mening fremgår af sagsfremstillingen, at det nye hus vil blive opført i respekt for købstadsmiljøet.

Afstemningen endte med, at Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne stemte for en nedrivning, mens Enhedslisten, SF og Anita Skjoldager Eskildsen stemte imod.

Nedrivningssagen bliver nu sendt i to ugers høring hos naboer samt ejere, brugere og foreninger i lokalplansområdet.

Høringssvarene skal efterfølgende vurderes af udvalget for teknik og miljø.

Udover nedrivningen handler sagen også om ekstra kviste på forhuset på nummer 13, nye tagvinduer og indretning af bolig på 1. salen af forhuset.