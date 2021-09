Send til din ven. X Artiklen: Stort flertal for at give mere kompetence til AffaldPlus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stort flertal for at give mere kompetence til AffaldPlus

Det kommunale affaldsselskab skal fremover også tage sig af budgetlægning og gebyrberegning for Sorø Kommune.

Sorø - 30. september 2021 kl. 05:51 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

AffaldPlus, der siden 1. januar 2016 har stået for driftsopgaverne på affaldsområdet i Sorø Kommune, skal nu også overtage budgetlægning og gebyrberegning for kommunen. Det besluttede et stort flertal i kommunalbestyrelsen på det seneste møde. Kun SF og Enhedslisten stemte imod. Sidstnævnte fik i referatet tilføjet: »Enhedslisten bemærker, at de ikke ønsker, at kommunale beslutninger lægges ud i kommunale aktieselskaber eller andre fællesskaber, der kører udenfor kommunal og offentlig kontrol.«

- Sidste gang stemte vi også imod. Kun Sorø gik med på det forslag. Senere kom Ringsted med, sagde Linda Nielsen (SF).

- Vi synes ikke, det er en god ide at overgive vores beslutningskompetence til AffaldPlus. Når vi lægger den ud, mister vi også i kommunen kendskab til området.

For og imod Konservative Per Hovmand, der sidder i affaldsselskabets bestyrelse, syntes godt om forslaget.

- Jeg er glad for, at vi nu ikke længere skal have kompetencen to steder, sagde han.

- At kommuner ønsker at beholde kompetencen, selv om den allerede findes i AffaldPlus, skyldes volumensyge. Ledende embedsmænd måler sig i forhold til andre på, hvor mange ansatte de har under sig. Vi kan fortsat bestemme over affaldsplaner med videre. Det her er et skridt væk fra dobbeltadministration.

Enhedslisten Bo Mouritzen var enig med Linda Nielsen. Han pegede på, at AffaldPlus ikke er underlagt offentlig kontrol og udtrykte utryghed i forhold til, at borgerne ikke får at vide, hvad pengene bruges til.

Niels Aalbæk Jensen, Frigængerne, delte Linda Nielsens bekymring, men endte dog med at stemme for med baggrund i, at der er sat åremål på, så kompetencerne kan tages hjem igen, hvis det ikke fungerer.

Borgmester Gert Jørgensen, Konservative, sagde, at kommunen ikke afgiver kompetence omkring væsentlige ting som affaldsplan og affaldsregulativ. Kommunen skal også godkende gebyrerne, og formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V), understregede, at ordningen skal evalueres en gang om året - første gang efter regnskabets aflæggelse i 2022.

Intet demokrati-angreb Ivan Hansen (S), der som Per Hovmand også er med i AffaldPlus' bestyrelse, manede også til ro.

- Demokratiet er altså ikke under angreb her, sagde han.

- Det, vi gør nu, er at sige ja til en tilvalgsydelse. Andre kommuner har også tilvalgsydelser - i Slagelse for eksempel storskrald. Takster, regulativer, affaldsordning og -plan er fortsat afgørelser, der bliver truffet ved det her bord.

Den nye ordning skal forhandles på plads af fagcentret, og den skal træde i kraft ved årsskiftet.