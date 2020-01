E-sport stævnet i Sorø Hallen er aflyst. Det bliver gennemført i mindre regi i Slagelse. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Stort e-sport stævne er aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort e-sport stævne er aflyst

Sorø - 31. januar 2020 kl. 08:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes ikke Sørby Esport at få tilstrækkeligt mange tilmeldinger til det store e-sport stævne, der var planlagt til at have Sorø Hallen som ramme fra 11.-14. februar. Derfor er stævnet blevet aflyst - men dog kun sådan, at der fortsat gennemføres et stævne i mindre regi i Sørby Esports egne lokaler i Slagelse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er ærgerligt, at stævnet ikke kan gennemføres på det oprindeligt tænkte niveau, siger formanden for SOR IF, John Christoffersen og føjer til, at e-sporten i SOR IF forventer at deltage i det stævne, der nu gennemføres i Slagelse.

Sorø Kommune har meddelt de lokale foreninger, at de nu alligevel godt kan træne i Sorø Hallen i vinterferien.

- Og det er jo i sig selv godt nok, men desværre har kommunen i systemet fjernet alle bookinger - også de normale sæsontider, siger John Christoffersen.

- Jeg har forhørt mig i forvaltningen, om ikke man kan retablere de bookinger, der var foretaget, inden kommunen ryddede kalenderen, men det er ikke muligt. Det plejer man ellers at kunne i de databaser, jeg kender til, men det kan altså ikke lade sig gøre her.

- For en forening som SOR IF med 30 hold betyder det, at vi igen har måttet kontakte alle instruktører, så de kan gentage deres bookinger - hvis ikke andre har nået at booke tiden forinden, fortsætter han.

- En udfordring er det, at også samtlige sæsontider er fjernet. Det er ikke alle vores hold, der træner i vinterferien, så der er instruktører, der indbyrdes har aftalt, at det hold, der ønskede ekstra vinterferietræning, kunne benytte et andet holds træningstid. Selv om der er tale om en tid, som SOR IF altså har fast i sæsonen, er alt nu frit i spil, fordi kalenderen er ryddet - det er lidt kaotisk.