Stort besøg af den danske jagthund

Se billedserie Et udsnit af de mange gamle danske hønsehunde, der var til markprøve i Kongsted søndag. Foto: Lene Berthelsen

Sorø - 09. april 2018 kl. 06:22 Af Lene Berthelsen

Steen Steensen Blicher havde én. Det samme havde Poul Thomsen - Balder fra Dus med Dyrene.

Men selv om den er den eneste sådan helt rigtige danske stående jagthund, så er der faktisk ikke så mange af dem i Danmark - sammenlignet med andre jagthunderacer.

Det handler om Gammel Dansk Hønsehund. Fremavlet i begyndelsen af 1700-tallet af Morten Bak, der krydsede jyske gårdhunde med udenlandske hunde, indtil han havde opnået den hund, han ønskede.

Søndag var 47 eksemplarer af racen sammen med deres ejere forsamlet ved Niløse Jagtforenings klubhus, hvor hundene blev testet i den store forårsmarkprøve - Hovedprøven. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Et ganske pænt udsnit af racen, da det samlede antal gamle danske hønsehunde anses for at ligge på 900-1000.

For 100 år siden troede de fleste, at racen var uddød, men under besættelsen - da der var særlig fokus på det danske - blev nogle eksemplarer opstøvet på Ærø, og avlsarbejdet gik i gang igen.

I dag fødes der omkring 100 hvalpe årligt, og det er ikke nok, mener formand for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, René Hansen:

- Vi skulle gerne op på i hvert fald 200 hvalpe - for den videre avls skyld. En gammel dansk hønsehund er jo også et stykke dansk kulturhistorie, og faktisk er interessen for racen stigende, siger han til Dagbladet og Sjællandske.

Ninna Falck, der var prøvedeltager ved Hovedprøven, håber også, at flere får øjnene op for racen:

- Ja, og at de prøver at gå på jagt med den. Det er så spændende at gå på jagt med en stående jagthund.

En stående jagthund er en jagthund, der - når den har opsnuset fuglevildtet - holder passende afstand, står helt stille og så at sige peger fuglen ud for jægeren. Og først, når den får besked, får den fuglen til at lette.

Niels Hardy Henriksen, der er ansat på Gunderslevholm ved Herlufmagle, har haft andre jagthunderacer tidligere. Både tysk ruhår og tysk korthår - begge hønsehunde, der er mere udbredte end den danske. Men for halvandet år siden fik han Zinka, og på den korte tid er han blevet overbevist om, at det også skal være Gammel Dansk Hønsehund i fremtiden:

- Det er en virkelig god allround-jagthund, og så er det en fantastisk rolig familiehund samtidig, siger Niels Hardy Henriksen, der har planer om selv at blive avler.

Og med den stigende efterspørgsel, skal hvalpene nok blive afsat. I øjeblikket er de få hvalpekuld, der kommer i løbet af et år, stort set solgt, inden de forlader mors mave.

- Jeg måtte selv helt til Mors for at finde Zinka, og det var også forbundet med lidt held, at jeg fik hende, siger Niels Hardy Henriksen til Dagbladet og Sjællandske.

Man kan læse mere om racen og klubben på www.gdh.dk. En hvalp koster typisk omkring 8000 kr.