Der skal være friplejehjem her, hvor Rørstensgården ligger. Men to storparceller tæt på Smedevej er nu ude i budrunde. Foto: Anders Ole Olsen

Storparceller ved gammel gård er nu til salg - igen

Der er nu åbent for bud på to storparceller ved boligudstykningen ved Rørstensgården.

De to storparceller ved Rørstensgården er sat til salg. Der er tale om de to parceller, der ligger nærmest Smedevej.

Der er frist for at give tilbud den 25. januar 2021 kl. 12, og tilbuddene forventes behandlet af Økonomiudvalget sidst i februar.

Ja til friplejehjem

Tidligere på året nikkede et flertal i byrådet ja til, at Ejendomsvirksomheden NREP kan opføre et friplejehjem, som vil blive drevet af Mariehjemmene. Det skal opføres lige dér, hvor selve Rørstensgården ligger i dag. Friplejehjemmet er planlagt til at åbne i 2023. Også en anden af de i alt fire storparceller blev købt til formålet.