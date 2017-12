Stor-tyveri af jakker hos Sir Brian

- Helt ærligt, så er jeg snart godt træt af, at man ikke kan have sine ting i fred. Det kræver da en god portion frækhed at stikke af sted med 15 jakker - primært ungejakker af mærket Blend og Tenson, siger Brian Christensen som formoder, at tyvene har haft brug for en bil for ubemærket at slippe væk med det store antal jakker.