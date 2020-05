Stor tilfredshed med jobmessen

I 2020 var messen udvidet til at dække to haller i Sorø-Hallen med omkring 70 virksomheder og uddannelsesinstitutioner som standholdere. At det i år var i to haller - fremfor bare én - var tilsyneladende en succes, for det er nævnt i flere af evalueringssvarene efter messen. Den ekstra hal gav nemlig mere luft mellem gæsterne.