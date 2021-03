Der er blevet bygget nogle år i Klokkergårdskvarteret - og nu fortsætter det i Rørstensgårdskvarteret. Der er stor vækst i parcelhus-byggeriet.Foto: Merete Jensen

Stor stigning i byggesager giver længere ventetid

Sorø - 22. marts 2021 kl. 09:55 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun i hovedstaden eller landets øvrige store byer, at corona-året 2020 medførte et byggeboom.

I Sorø Kommune steg antallet af byggesager med godt 39 procent i forhold til året før.

Det kom bag på den kommunale forvaltning, der derudover omkring årsskiftet blev ramt af, at to - i øvrigt relativt nyansatte - medarbejdere i afdelingen valgte at søge andet arbejde.

Derfor kom den øgede mængde byggesager til at betyde, at kommunen ikke længere kunne følge med.

Ugers ekstra ventetid Sagsbehandlingstiden steg fra at være i gennemsnit 26 dage til, at de byggelystne borgere i gennemsnit måtte vente næsten 43 dage på at få deres byggesag behandlet.

Det betyder også, at kommunen i næsten hver tredje byggesag ikke har kunnet overholde de mål om sagsbehandlingstid, der er opstillet af Kommunernes Landsforening og regeringen.

- Det skulle gerne vende igen. Nu er vi i gang med at besætte de to stillinger, der blev ledige, så vi kan komme i bund med sagerne, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

Jagt efter arbejdskraft Såfremt der kan findes kvalificeret arbejdskraft, er det også under overvejelse at ansætte yderligere en medarbejder til afdelingen.

Presset på byggesagerne har også betydet, at det store geokodnings-projekt, som kommunen har haft gang i et stykke tid, har måttet lægges til side. Senest er der dog hyret fire studentermedhjælpere, der hver ti timer om ugen udelukkende skal se på geokodningen.

Især enfamilies-huse I rene tal blev der i 2020 afgjort i alt 242 byggesager mod 174 året før.

Et af de områder, hvor der har været størst procentuel stigning er opførelse af helt nye enfamilies-boliger. Sådanne sager var der 92 af - mod blot 49 året før.

Det eneste område, der ikke har set vækst er etage- og erhvervsbyggeri. Det faldt med næsten 37 procent, da der kun blev godkendt syv af den slags sager i 2020.

Ny tidsfrist Presset på byggesagsbehandling kommer også til at præge en god del af 2021, oplyser forvaltningen. Derfor er den udmeldte tidsfrist for byggetilladelser nu 10-12 uger mod før 8-10 uger.

Og det vil ikke lige med det samme være muligt at overholde de nedfældede servicemål, lyder meldingen fra byggesagsafdelingen.