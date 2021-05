Stor opbakning til ny beboerforening

Tersløse ved Dianalund har fået en ny beboerforening. Ved den stiftende generalforsamling forleden var 42 borgere fra byen mødt op for at støtte ideen om en borgerforening. Foreningen skal have fokus på alt det hyggelige og sjove, som beboere i en by kan have med hinanden. Det er altså ikke en trafik-utilfredshedsgruppe, understreger initiativtagerne.