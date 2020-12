Lone Ildved og Brian Gade Larsen har selv bekostet udgivelsen af The National Park Guide Europe, ligesom de selv har skrevet tekster, taget billeder, indhentet faktaoplysninger, lavet layout - og selv fået lov at trykke på knappen, da de første 3.000 eksemplarer blev trykt hos Narayana Press. Foto: Merete Jensen

Stor kærlighed til den vilde natur

Der er ingen tvivl om, at 62-årige Lone Ildved og 65-årige Brian Gade Larsen har en stor kærlighed til naturen. Parret bor tæt på Borød lige op ad Højbjergskoven, og det hyggelige stråtækte hjem har gennem de seneste ni år været udgangspunktet for spændende rejser til 58 af Europas nationalparker. Det er der nu kommet en engelsksproget bog ud af på ikke færre end 689 sider.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her