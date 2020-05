Biblioteksleder Mia Sørup er positivt overrasket over efterspørgslen efter bogposerne.Foto: Anders Ole Olsen

Stor interesse for at låne biblioteks-bøger i poser

Sorø - 02. maj 2020

I denne corona-tid længes folk efter adspredelser, og det mærker også bibliotekerne.

De blev som så meget andet lukket ned den 12. marts og ved endnu ikke, hvornår de kan åbne igen.

Men for godt halvanden uge siden gjorde bibliotekerne det så alligevel muligt at låne bøger. Via de såkaldte to-go poser.

Via bibliokets hjemmeside sender man en bestilling, og hver dag kommer de samme hold af bibliotekarer ind på bibliotekerne for at pakke bogposerne på forsvarlig og hygiejniske vis.

Hvorefter der er udlevering af bogposerne på de to biblioteker fredage og mandage mellem kl. 11 og 12.

Tilpasset ønskerne Og det tilbud er der blevet taget godt imod, oplyser bibliotekernes leder Mia Sørup:

- I gennemsnit løber der mellem 20 og 30 bestillinger ind hver dag i Sorø og lidt mindre i Dianalund. Vi var selv spændte på, om det var noget, der var brug for, men det var der, og det er vi positivt overrasket over, siger hun.

Bogposerne er ikke de rene lykkeposer, men omvendt er det heller ikke muligt at sikre sig lige præcis den roman af den bestemte forfatter. For bibliotekets database er lukket ned, og derfor har bibliotekarerne ikke overblik over, hvilke bøger, der befinder sig i Sorø og hvilke i Dianalund. Eller om bøgerne måske i forvejen er lånt ud.

- Man kan skrive lidt om, hvilken genre og stil man gerne vil have, og så gør vi vores bedste for at finde noget, der passer, siger Mia Sørup.

Voksne og unge lånere kan bestille fem bøger/værker, mens børn kan bestille nogle flere, da billedbøger ofte er hurtigt læst. Man kan også godt prøve at bestille musik og film, mens det kniber noget mere med brætspil:

Brætspil revet væk - De blev faktisk næsten alle udlånt lige inden, vi lukkede ned, siger Mia Sørup.

De bøger og værker, man har lånt hjem, er man nødt til at beholde derhjemme, indtil bibliotekerne igen må åbne.

- Det gælder også de ting, man lånte på normal vis, inden vi lukkede ned. Det hele skal beholdes derhjemme, og selvfølgelig udsteder vi så heller ikke bøder i denne periode, siger Mia Sørup.

Udover bogposerne er der stadig også mulighed for at låne e-bøger og lydbøger over e-reolen. Og her er antallet sat op, så man nu kan låne fem om måneden mod før to.

Som nævnt ved bibliotekerne ikke noget om, hvornår de igen kan åbne og under hvilke former, men personalet prøver at forberede sig på forskellige scenarier:

- Formentlig kommer åbningen til at ske med kort varsel, så derfor prøver vi at forberede os på forskellige modeller, så vi ikke står helt på bar bund, når beskeden kommer. Vi har også bestilt plexi-glas til at hænge op ved skrankerne, siger Mia Søreup.