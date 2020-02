Kirkens Korshær har allerede en genbrugsbutik i Dianalund. Nu skal der åbne en ny i Sorø. Foto: Charlotte Koefoed

Stor genbrugsbutik åbner til sommer

Sorø - 29. februar 2020 kl. 10:05 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 1. juni åbner Kirkens Korshær en ny og stor genbrugsbutik på Industrivej 2 i Sorø, hvor der er et ledigt erhvervslokale imellem Fair Fitness og XL Møbler.

Butikken bliver 650 kvadratmeter stor og får et bredt udvalg. Det fortæller Thorbjørn Biltoft, der er genbrugsleder i Kirkens Korshær.

- Det bliver med de sædvanlige ting som møbler, tøj, glas og nips. Vi har både små, mellemstore og store genbrugsbutikker, og det her bliver en stor butik med hele paletten. Jo større butik, desto mere er der plads til, siger han til DAGBLADET og Sjællandske.

Butikken kommer til at ligge tæt på Røde Kors' genbrugsbutik på Industrivej 7.

- Vi ser ikke Røde Kors som en konkurrent. Vi ser dem som kollegaer. Vi har også placeret en ny genbrugsbutik tæt på en eksisterende andre steder, og vi kan se, at det samlet set tiltrækker flere kunder, når man ligger ved siden af hinanden. Det er ligesom bilforhandlere. Jo flere butikker af samme slags, jo mere spændende er det at køre derhen, siger han.

- Og vi har et utroligt godt samarbejde med Røde Kors, de andre steder hvor vi ligger ved siden af hinanden. Vi arbejder også for to forskellige sager, for hos os går pengene kun til udsatte mennesker i Danmark, siger Thorbjørn Biltoft fra Kirkens Korshær.

Det var Kirkens Korshærs egen idé at åbne en ny genbrugsbutik i Sorø.

- Jeg kigger på landkortet og ser, hvor vi ikke har nogen butik. Så åbner vi en butik, hvor vi synes, der er plads. Vi har ikke nogen i Sorø, og der er plads til det, siger Thorbjørn Biltoft.

Han fortæller, at Sorøs nye genbrugsbutik også skal fungere som et socialt mødested.

- Selvfølgelig vil vi gerne tjene nogle penge, men vi vil også skabe et godt socialt netværk i området. Der kommer borde op at stå, hvor folk kan sætte sig ned og snakke. Det er der behov for mange steder, og hos os kommer der mange ensomme og drikker kaffe. Det er der plads til i vores genbrugsbutikker, siger han.

Nu skal Kirkens Korshær i gang med at finde frivillige til at styre den nye genbrugsbutik.

- Vi har brug for så mange frivillige som muligt. Og vi håber da på omkring 40 mennesker, hvis vi kan skaffe det. Vi skal finde frivillige til alle slags opgaver, for eksempel at sælge varer, sortere tøj og afhente møbler. Vi vil gerne kunne afhente og levere møbler i Sorø, siger genbrugsleder Thorbjørn Biltoft.

Vil man vide mere om opstarten af den nye genbrugsbutik, så er der informationsmøde tirsdag den 10. marts klokken 11 til 13 på Industrivej 4G i Sorø. Her vil socialleder Hanne Pedersen fra Kirkens Korshær fortælle om organisationens sociale arbejde i Danmark, og genbrugsleder Thorbjørn Biltoft vil fortælle om den kommende butik. Der er også tid til spørgsmål. Kirkens Korshær har 250 genbrugsbutikker i Danmark.