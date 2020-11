Hørkram håber at have stoppet smittekæderne, så de cirka 70 hjemsendte snart kan vende tilbage til virksomheden igen. Det fortæller viceadministrerende direktør Prene Kristensen. Foto: Thomas Olsen

Stor catering-virksomhed: 12 er corona-smittet - 70 er sendt hjem

Den store caterings-virksomhed Hørkram i Sorø kæmper i disse dage med Covid-19. 12 ansatte er smittet med corona, og det har ført til, at cirka 70 medarbejdere nu arbejder hjemmefra.

- Det er hovedsagelig kontorpersonale, der er smittet, og vi har jo blandt andet den udfordring, at nogle var smittet uden at vide det. Det er med til at gøre corona til en rigtig lumsk sygdom, siger viceadministrerende direktør Preben Kristensen.