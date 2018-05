Henrik Thorsager Andersen (tv) og Jesper Carl Corfitzen - her fotograferet i Corfitzens private have - har droppet planerne om en blomsterfestival i år. Foto: Anders Ole Olsen

Stor blomsterfestival er aflyst

Sorø - 03. maj 2018

Det bliver ikke i juni i år, at Sorø og omegn bliver omdannet til et blomsterhav i stil med et af de store engelske blomster-shows. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Duoen bag projektet Sorø Blomsterfestival Henrik Thorsager Andersen, Lyngby, og Jesper Carl Corfitzen, Sorø, har besluttet at sætte hele projektet på pause.

Årsagen er manglende økonomi til at gennemføre festivalen på det niveau, som de to ønsker at gøre det.

Et håb om at Sorø Byråd ville bidrage økonomisk blev tidligere gjort til skamme, da byrådet sagde nej til at bevilge de ønskede 400.000 kr. til festivalen.

- Det drænede og demotiverede nok lidt, at kommunen ikke ville være med, men vi har ikke helt opgivet at få den med i fremtiden, siger Jesper Carl Corfitzen.

For helt droppet er blomsterfestival-planerne ikke:

- Nej, det er ikke fuldstændig skudt ned. Vi håber at kunne præsentere noget næste år eller året efter. Men vi skal have nogle ordentlige stor-sponsorater på plads fra dag 1, så vi har noget at arbejde ud fra, og så håber vi også at kunne bearbejde kommunen til at medvirke, siger Jesper Carl Corfitzen til Dagbladet og Sjællandske.

Ifølge blomsterfestivalens hjemmeside har man ellers helt frem til i hvert fald onsdag kunnet læse om festivalen, der skulle have fundet sted 22.-24. juni.

Om hvad der skulle ske på hvilke tidspunkter - appetitligt præsenteret med flotte billeder, der lovede en event i stil med det kæmpestore engelske Chelsea Flower Show.

- Ja, den hjemmeside må vi hellere se at få opdateret eller lukket ned, siger Jesper Carl Corfitzen.