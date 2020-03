Dygtige og effektive håndværkere har istandsat Støvlet Katrines Hus på smukkeste vis - og er endda blevet færdig før tid. Det betyder, at restauranten åbner allerede den 13. og 14. marts med et specielt åbningstilbud. Foto: Merete Jensen

Støvlet Katrines Hus er klar til at tage imod gæsterne igen

- Vi troede ikke, at det var muligt, men grundet dygtige og hårdtarbejdende håndværkere er det blevet muligt at åbne igen allerede fredag og lørdag den 13. og 14. marts - før end vi egentlig havde turdet håbe på, fortæller Restaurant Støvlet Katrines Hus' indehaver, Lars Mortensen, som sammen med den øvrige stab er klar med et nyt koncept og helt ny-istandsatte rammer.

- Køkkenet er helt ny-renoveret, og der er kommet nye lofter og vægge i restauranten. Toiletterne har fået en velfortjent opgradering, ligesom der er malet overalt. Dernæst har vi valgt at investere i nyt og rustikt inventar, hvor borde, stole og vitrineskabe er udført i samme træsort af Dyrlund Møbler i Bisserup. Der bliver på denne måde sammenhæng i interiøret både i stueetagen og på førstesalen. Det skal - ligesom før - være en oplevelse på flere niveauer, når man vælger at besøge Støvlet Katrines Hus, siger Lars Mortensen som har ejet stedet siden 16. november 1998.

- Vi har valgt at lave dette koncept for at imødekomme flere gæster fra både nær og fjern. Vi vil gerne have, at alle kan komme til at nyde godt af køkkenets formåen til en overkommelig pris, lyder det fra Lars Mortensen, der sammen med teamet bag køkkenchef Lasse Zacho Andersen atter sætter Sorø på Danmarks gastronomiske landkort.