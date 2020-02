Støvlet Katrine får en ansigtsløftning

Tømrere, murere, malere, smede, elektrikere og tækkemænd er i øjeblikket ved at renovere Støvlet Katrines Hus og også give den ældre »dame« en fin ansigtsløftning. Og heldigvis er håndværkerne oven i købet foran tidsplanen, så Lars Mortensen & Co. kan vende tilbage fra Bisserup og åbne sidst i marts.

- Det er en rigtig god opgave for os, og jeg kan i hvert fald skrive under på, at vores håndværkere har været glade for en lokal opgave, så de ikke skal køre mange kilometer til og fra arbejde, siger Mogens Mouritsen fra Kopp Sorø.