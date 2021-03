Episoden skete under et ophold på Epilepsihospitalet. Foto: Bjørn Armbjørn

Støttepædagog slog patient og skal i fængsel

En kvindelig støttepædagog udnyttede en epilepsipatients »værgeløse stilling« under et ophold på Filadelfias hospital.

Retten har afgjort, at støttepædagogen er skyldig og skal straffes med 40 dages ubetinget fængsel. Hun er også blevet frakendt retten til at udøve plejefunktioner på hospitaler, plejehjem og i beskyttede boliger i de næste tre år og skal betale retssagens omkostninger.

Paragraf 81, nr. 11 slår fast, at det er en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling.

Filadelfia ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men bekræfter, at det var en patient og vedkommendes ledsager.

Institutionen oplyser også, at det var hospitalets personale, der så voldsepisoden på et overvågningskamera. Efter at have opdaget episoden var det også Filadelfia, der anmeldte den til politiet.