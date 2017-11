Stine Lindholm Johansen har altid været glad for at bage. De seneste år har det dog grebet om sig med større og vildere kager. Her er hendes lækre æblecupcakes med to typer frosting. Foto: Merete Jensen

Stine er diætist i et kageunivers

- Siden jeg var helt lille, har jeg elsket at bage. Min stedfar, Søren Damkjær, har en stor del af skylden for, at jeg er blevet så begejstret for at bage. Det er dog først de senere år, at jeg har forfinet min bageteknik og er blevet mere teknisk, siger 25-årige Stine Lindholm Johansen som - måske lidt modsætningsfyldt - studerer til klinisk diætist på Ankerhus Seminarium. En bachelor-uddannelse som hun færdiggør til sommer.

- Diætist-feltet er virkelig spændende, og jeg kan rigtig godt lide at arbejde med mennesker, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel for den enkelte borger. På den anden side kunne jeg også godt tænke mig at gøre mere ved kageproduktionen, for jeg har længe haft en drøm om at have en hyggelig lille café, hvor jeg kunne sælge mine kager og bage hele dagen. Så ingen ved, hvad det ender med. Måske en kombination, siger hun smilende.