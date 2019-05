Se billedserie Bent A. Jespersen har siden 1973 uden held forsøgt at drille de etablerede partier ved folketings-, regions- og kommunalvalg. Denne gang har ministeriet kasserede hans stillerliste. Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Stillerliste kasseret: Bent A. misser valget

Sorø - 28. maj 2019

Bent A. Jespersen giver den nye persondatalov og -forordning skylden for, at 80 stillere blev slettet fra hans liste, og han vil opfordre Indenrigsministeriet til at finde en ny model. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

For første gang siden 1973 gennemføres der et Folketingsvalg, uden at Bent A. Jespersen står på stemmesedlen. Den 78-årige erklærede liberalsocialist har fået afvist sin stillerliste, og dermed må han opgive sine politiske drømme for denne gang.

- Ja, du må gerne skrive, at præsidenten er forhindret i at stille op, siger Bent A. Jespersen, der normalt står på listen ved både folketings-, regions- og kommunalvalg.

- Jeg er skuffet, men jeg kunne altså ikke nå at gøre noget. Fristen udløb lørdag middag, og selv om jeg havde afleveret 181 underskrifter, var det ikke nok. Ministeriet kasserede de 80 af dem, og man skal have 150 stillere, hvis man vil stille op som løsgænger.

Bent A. Jespersen er ikke i tvivl om, hvad årsagen er.

- Problemerne opstår på grund af den nye persondatalov og -forordning, siger han.

- Når du skal være stiller, skal du opgive dit personnummer. Det er rigtig svært at få folk til, og på min liste var der altså 80, der manglede at oplyse de sidste fire cifre. Jeg havde et naivt håb om, at listen ville blive godtaget, men det blev den ikke.

- Et stykke af vejen kan jeg godt forstå folk, for et personnummer kan da godt misbruges, hvis det er det, man vil, siger Bent A. Jespersen.

I bestræbelserne på at gøre det lettere for folk at benytte sig af den demokratiske ret til at stille op til et valg, har Bent A. Jespersen planer om at henvende sig til ministeriet.

- Jeg vil opfordre til, at man finde en anden ordning, siger han.

- I modsat fald synes jeg, at det bliver for svært for almindelige mennesker at stille op til et valg.

Bent A. Jespersen fik ved det seneste folketingsvalg i 2015 24 stemmer, og selv om han aldrig har været i nærheden af at blive valgt hverken til Folketinget, regionsrådet eller byrådet, har det aldrig påvirket optimismen eller lysten til at deltage i en valgkamp.

Bent A. Jespersen lægger ikke skjul på, at han efter egen mening ville passe perfekt i rollen som præsident i Danmark med de omvæltninger, det så ville kræve.