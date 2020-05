Det er dette område - indkranset af en rød streg, der er tale om. Ifølge planerne skal der placeres solcelle-paneler på 220 af de i alt 240 hektar. Den kommunale forvaltning mener dog, at de to skraverede områder ikke umiddelbart er egnet til formålet. Illustration: Sorø Kommune

Stiftelsen har planer om stor solcelle-park ved Mørup

Det er den plan, Stiftelsen Sorø Akademi netop har barslet med, og som det politiske system i Sorø Kommune nu skal til at tage stilling til. Forude venter planarbejde og høringer, der vil tage omkring et års tid.

600.000 solcelle-paneler fordelt på størstedelen af et 240 hektar stort areal ved avlsgården Mørup nær Fjenneslev. En årlig produktion på cirka 218 millioner kWh - tilstrækkeligt til hvert år at forsyne 54.000 boliger med el.

